Україна вдячна Японії за підтримку, зокрема в межах G7 – Володимир Зеленський

Україна вдячна Японії за підтримку, яку вона надає нашій державі, зокрема за її ключову роль у межах головування у «Великій сімці». Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції для представників українських та іноземних ЗМІ «Лютий. Рік незламності».

«Роль ця важлива й дуже міцна, позитивна. Я за це надзвичайно вдячний», – сказав Глава держави й додав, що у певний момент Японія у G7 відіграла таку ж важливу роль, як Італія у Європейському Союзі.

Говорячи про підтримку з боку «Великої сімки» загалом, Президент зазначив, що сьогодні спілкувався з лідерами G7 і почув запевнення, що вони й надалі будуть разом з Україною в цій боротьбі.

«Ми маємо повну підтримку «Великої сімки». Зараз головує Японія. За 40 хвилин до нашої зустрічі в мене була розмова з G7 – Україна була запрошена, ми дістали велику підтримку», – констатував Глава держави.

Президент повідомив, що велику допомогу Україні надасть саме Японія.

«Там зрозуміла підтримка. Мені зрозуміла сума коштів, яку Прем’єр-міністр узгоджуватиме з парламентом. Здається, така процедура погодження виділення підтримки Україні», – розповів Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що надзвичайно вдячний голові японського уряду Фуміо Кішіді, який проявив себе як пряма й зрозуміла людина.

«У час війни усвідомив цінність таких людей», – додав Президент.

Володимир Зеленський розповів, що запросив Прем’єр-міністра Японії відвідати Україну з візитом, і запрошення було прийняте.

«Він очікуваний гість. Японія очікувана в Україні. Японія надала велику підтримку Україні», – резюмував Глава держави.