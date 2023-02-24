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Прес-конференція Президента України для українських та іноземних ЗМІ «Лютий. Рік незламності»
Прес-конференція Президента України для українських та іноземних ЗМІ «Лютий. Рік незламності»

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Україна вдячна Японії за підтримку, зокрема в межах G7 – Володимир Зеленський

24 лютого 2023 року - 21:05

Україна вдячна Японії за підтримку, зокрема в межах G7 – Володимир Зеленський

Україна вдячна Японії за підтримку, яку вона надає нашій державі, зокрема за її ключову роль у межах головування у «Великій сімці». Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції для представників українських та іноземних ЗМІ «Лютий. Рік незламності».

«Роль ця важлива й дуже міцна, позитивна. Я за це надзвичайно вдячний», – сказав Глава держави й додав, що у певний момент Японія у G7 відіграла таку ж важливу роль, як Італія у Європейському Союзі.

Говорячи про підтримку з боку «Великої сімки» загалом, Президент зазначив, що сьогодні спілкувався з лідерами G7 і почув запевнення, що вони й надалі будуть разом з Україною в цій боротьбі.

«Ми маємо повну підтримку «Великої сімки». Зараз головує Японія. За 40 хвилин до нашої зустрічі в мене була розмова з G7 – Україна була запрошена, ми дістали велику підтримку», – констатував Глава держави.

Президент повідомив, що велику допомогу Україні надасть саме Японія.

«Там зрозуміла підтримка. Мені зрозуміла сума коштів, яку Прем’єр-міністр узгоджуватиме з парламентом. Здається, така процедура погодження виділення підтримки Україні», – розповів Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що надзвичайно вдячний голові японського уряду Фуміо Кішіді, який проявив себе як пряма й зрозуміла людина. 

«У час війни усвідомив цінність таких людей», – додав Президент.

Володимир Зеленський розповів, що запросив Прем’єр-міністра Японії відвідати Україну з візитом, і запрошення було прийняте.

«Він очікуваний гість. Японія очікувана в Україні. Японія надала велику підтримку Україні», – резюмував Глава держави.

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Прес-конференція Президента України для українських та іноземних ЗМІ «Лютий. Рік незламності»

24 лютого 2023 року - 20:23
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