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Зустріч Президента України з Прем’єр-міністром Нідерландів у Києві
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Україна веде переговори з державами-партнерами щодо постачання необхідної зброї, але не варто розголошувати подробиці – Президент

11 липня 2022 року - 19:28

Україна веде переговори з державами-партнерами щодо постачання необхідної зброї, але не варто розголошувати подробиці – Президент

Україна постійно веде переговори з державами-партнерами, зокрема з Нідерландами, щодо постачання зброї, яка необхідна для відбиття російської агресії, але подробиці цих перемовин не варто розголошувати, щоб не давати переваги ворогу. Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами зустрічі з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Києві.

«Я не впевнений, що можу розказати абсолютно все, про що ми домовляємося з урядом Нідерландів. Я б не хотів готувати Російську Федерацію до неприємних для них сюрпризів», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна потребує, зокрема, постачання якомога більшої кількості артилерійських систем. І це питання також обговорювалося під час зустрічі з Марком Рютте.

«Я з усіма партнерами, які готові з нами говорити, давати потужну підтримку, розмовляв про артилерію. Цього справді не вистачає», – сказав Президент.

Глава держави зробив акцент на тому, що українські військові щодня борються за те, щоб деокупувати всі території України.

«Можу сказати, що завдання всіх наших військових – деокупувати всю нашу територію. Я думаю, це завдання кожного громадянина нашої держави», – додав Володимир Зеленський.

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Зустріч Президента України з Прем’єр-міністром Нідерландів у Києві

11 липня 2022 року - 15:39
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