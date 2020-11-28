Україна відкрита для світу як інвестиційна гавань у час змін – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників міжнародної конференції «Україна: інвестиційна гавань в часи змін», яка відбувається у Києві 11 грудня та присвячена прогресу реформ і покращенню умов для бізнесу в Україні.

Захід, організований урядовим Офісом із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», зібрав близько тисячі учасників – представників бізнес-спільноти з понад 60 країн світу.

«Україна – динамічна європейська країна, яка вдосконалює свій інвестиційний клімат, щоб конкурувати на світовому рівні, створювати нові можливості для бізнесу та збільшувати прямі іноземні інвестиції», – сказав Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до учасників конференції.

За словами Президента, попри виклики, протягом 2020 року Україна з допомогою бізнес-спільноти здійснила історичні реформи: ухвалила законодавство про запровадження ринку землі, підвищила прозорість податкової системи, підтримала бізнес доступними кредитами, розпочала відкриту приватизацію, підписала перші концесійні угоди. Також була запущена «Дія» – цифрова платформа для бізнесу та громадян, яка поставила Україну в ряд провідних країн з цифровими паспортами та онлайн-послугами.

Глава держави відзначив прогресивну роль ІТ-галузі.

«Понад сто міжнародних компаній мають свої інноваційні потужності в Україні. Ми співпрацюємо з Microsoft, яка інвестуватиме понад 500 мільйонів доларів у розвиток хмарних сервісів в Україні», – зауважив Президент.

Він подякував команді UkraineInvest за організацію конференції та наголосив: «Україна відкрита для світу як інвестиційна гавань у час змін».

Ключовими темами конференції стали: посилення захисту прав інвесторів, стимулювання залучення інвестицій у малий і середній бізнес, перспективи релокації виробничих потужностей в Україну, посилення комунікації між регіонами та світом, а також успішні кейси інвесторів у нашій країні.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму відеозверненні зазначив, що з метою стимулювання економічного зростання український уряд продовжує співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема МВФ, Світовим банком та іншими партнерами.

«Наразі ми активно обговорюємо з ЄС питання промислового безвізу, угоди про Спільний авіаційний простір та приєднання України до європейської енергетичної мережі ENTSO-E», – повідомив він.

Другий пріоритет уряду – поліпшення бізнес-клімату в Україні до найкращих світових стандартів. Зокрема, за словами Дениса Шмигаля, мета – у найближчий час потрапити в топ-30 рейтингу Doing Business.

«На наш погляд, робота над забезпеченням чітких і прозорих правил гри на ринку є критично необхідним кроком для того, щоб інвестори почувалися в Україні впевнено та надійно», – заявив Прем’єр-міністр.

Він зазначив, що протягом 2021-2022 років планується укладання концесійних угод щодо морських портів, автошляхів, аеропортів, залізниці та інших об'єктів інфраструктури. Сприятиме покращенню інвестиційного клімату в Україні й очікуване ухвалення Верховною Радою закону про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.

Учасники заходу також обговорили Стратегію залучення інвестицій в економіку України.

«Аби конкурувати за інвестиції на глобальному рівні, Україні потрібно застосовувати інноваційні підходи для промоції інвестиційного потенціалу. Саме тому UkraineInvest зібрав бізнес-спільноту з багатьох країн світу, щоб поінформувати про кроки України в напрямку покращення ділового клімату», – зазначив виконавчий директор UkraineInvest Сергій Цівкач.