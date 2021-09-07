Україна вважає, що питання «Північного потоку – 2» варто розглянути на зустрічі лідерів «Нормандської четвірки» – Андрій Єрмак 

Україна виступає за те, щоб питання реалізації проекту «Північний потік – 2» розглядалося на зустрічі лідерів країн «Нормандської четвірки», адже воно стосується національної безпеки. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак на зустрічі YES Brainstorming Ялтинської європейської стратегії у Києві.

«Ми вважаємо абсолютно логічним додати до важливих питань Нормандського формату щодо припинення вогню, загального врегулювання конфлікту розгляд і цих питань», – сказав Андрій Єрмак.

Він зазначив, що питання «Північного потоку – 2» вже обговорювалося під час відеоконференцій радників країн – учасниць Нормандського формату.

За словами керівника Офісу Президента, продовження транзиту газу через територію України є дуже серйозним запобіжником, зокрема, від масштабної агресії Російської Федерації проти України.

«Про її ризики та ймовірність говорив учора Президент України. Коли біля твоїх кордонів концентрується близько ста тисяч російських військових, будь-яка розумна людина побачить у цьому ризики», – наголосив Андрій Єрмак.

Зважаючи на ці ризики, зокрема й неекономічного характеру, керівник Офісу Глави держави висловив сподівання, що ініціативу України щодо розгляду цього питання на зустрічі лідерів Нормандського формату підтримають і інші учасники переговорного процесу.

Андрій Єрмак також зазначив, що на зустрічі Президента України Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і під час візиту Глави держави до США українська сторона почула про конкретні кроки, які будуть здійснені у разі зловживань з боку Росії можливостями проекту «Північний потік – 2».

«Але ми чекаємо, що все це «ляже на папір», тому що маємо приклад Будапештського меморандуму, і сьогодні Україна вимушена вірити не словам, а реальним крокам», – заявив керівник Офісу Президента.

