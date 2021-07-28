Україна за останні роки створила антикорупційну інфраструктуру, яка не має аналогів у Європі – Президент

Жодна країна світу не є цілком вільною від корупції, тому цей критерій не може бути основним у контексті вирішення питання щодо вступу України до НАТО. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам видань з країн «Нормандської четвірки» та США – Washington Post, Liberation, Funke Media, «НВ» та «Новая газета».

Коментуючи твердження про те, що Україна має побороти корупцію перед тим, як отримає запрошення до Альянсу, Володимир Зеленський зазначив: «Звинувачувати Україну в корупції легко. Але будемо чесними: жодна країна не є повністю вільною від корупції, корумпованих чиновників чи олігархів. Але за останні кілька років Україна створила антикорупційну інфраструктуру, яка не має аналогів у Європі чи, можливо, навіть у всьому світі».

Глава держави акцентував увагу на тому, що Україна має низку незалежних антикорупційних органів, таких як Національне антикорупційне бюро або Вищий антикорупційний суд.

«Україна має статус майже члена ЄС та майже члена НАТО. Країна вже живе за європейськими стандартами. А військові командні центри відповідають вимогам НАТО», – зауважив він.

Те, що Україну не запрошують до НАТО, розчаровує й надсилає негативний сигнал іншим країнам-кандидатам, вважає Президент.

«Меседж – шлях до НАТО надзвичайно складний. Це своєю чергою створює вакуум, який Росія із задоволенням заповнює», – пояснив Володимир Зеленський.