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Україна зацікавлена у досвіді Хорватії щодо мирної реінтеграції окупованих територій – Володимир Зеленський

8 грудня 2021 року - 17:55

Україна зацікавлена у досвіді Хорватії щодо мирної реінтеграції окупованих територій – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про початок роботи над документом з обміну досвідом з Хорватією щодо мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій. Про це Глава держави заявив під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами перемовин з Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем у Києві.

«Нам цікавий досвід Хорватії щодо мирної реінтеграції територій. І ми сьогодні дійсно дуже детально про це говорили з паном Прем’єр-міністром і погодили план дій робочої групи з передачі досвіду Хорватії з мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій. Цей документ буде підписаний нами у Брюсселі 15 грудня», – розповів Володимир Зеленський.

Президент наголосив на важливості повернення тимчасово окупованих територій України саме мирним шляхом.

«Я вважаю, що Хорватія в цьому є гарним прикладом», – зауважив Глава держави.

Зі свого боку Андрей Пленкович зазначив, що його країна має успішний досвід реінтеграції Хорватського Подунав’я. За його словами, ця модель реінтеграції дала Хорватії змогу повернути окуповані території мирним шляхом.

На думку очільника хорватського уряду, ця модель може бути корисною і Україні – як приклад успішного шляху до реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Зустріч Президента України з Прем'єр-міністром Хорватії

8 грудня 2021 року - 15:01
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