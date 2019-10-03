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Звернення Президента України Володимира Зеленського
Звернення Президента України Володимира Зеленського

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Робочий візит Президента України до Японії
Робочий візит Президента України до Японії

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Україна зацікавлена у продовженні реалізації інфраструктурних проектів за підтримки Японії – Президент

21 жовтня 2019 року - 10:02

Україна зацікавлена у продовженні реалізації інфраструктурних проектів за підтримки Японії – Президент

Президент України Володимир Зеленський у перший день робочого візиту до Японії зустрівся з Прем’єр-міністром країни Сіндзо Абе. Глава держави подякував за послідовну політику Японії щодо підтримки України та невизнання спроби незаконної анексії Криму, збереження санкцій проти Росії.

«Я хочу подякувати вам особисто за незмінну позицію щодо територіальної цілісності та суверенітету України», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський розповів про безпекову ситуацію на Донбасі та останні зрушення у напрямку припинення війни і досягнення миру.

Сторони обговорили інвестиції Японії у розвиток інфраструктури України. Глава держави подякував за фінансову допомогу, яка з 2014 року сягнула $1,8 млрд.

«Ми зацікавлені у продовженні реалізації інфраструктурних проектів за підтримки Японії. Особливо вдячні Японії за пільговий кредит у майже $1 млрд на модернізацію Бортницької станції аерації. Сподіваємося, роботи почнуться вже на початку наступного року», – наголосив Президент.

Глава Української держави також подякував за пом’якшення з 1 січня 2018-го візового режиму для громадян України та порушив питання запровадження безвізового режиму для українців напередодні Олімпійських ігор 2020 року в Токіо. 

Сіндзо Абе високо оцінив результати реформ, проведених в Україні, та запевнив, що Японія й надалі підтримуватиме нашу країну у впровадженні позитивних змін.

Володимир Зеленський запросив Прем’єр-міністра Японії відвідати Україну.

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Робочий візит Президента України до Японії

21 жовтня 2019 року - 09:42
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