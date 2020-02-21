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Україна зацікавлена у продовженні співпраці з МВФ, триває робота над банківським законопроектом – Володимир Зеленський під час розмови з Bloomberg

10 березня 2020 року - 20:34

Продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом важливе для України не лише з точки зору отримання чергового траншу, а й для підтримки довіри міжнародних інвесторів. Україна виконує взяті на себе зобов’язання, заявив Президент Володимир Зеленський у розмові з журналістом видання Bloomberg.

«Ми вже виконали більше, ніж будь-який попередній уряд, і вони (представники МВФ. –  Ред.) це підтверджують. У нас залишилася земля (земельна реформа. – Ред.) і банківський закон. Я взяв на себе зобов’язання ухвалити закон про землю й закінчити з банківським законом – ми це зробимо», – наголосив Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, новий міністр фінансів України Ігор Уманський виступає за якнайшвидше підписання меморандуму з МВФ, і вже найближчим часом разом з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем вони планують відбути на зустріч у США.

Президент України зауважив, що наразі триває робота над підготовкою законопроекту щодо функціонування банківської системи, який зробить неможливим повернення банків їхнім колишнім власникам.

«Не лише Офіс Президента, не лише (міністр юстиції. – Ред.) Малюська, а ще велика кількість фахівців, юристів – вони працюють. Думаю, нам потрібно ще трохи часу на узгодження цього законопроекту», – сказав він.

Серед актуальних питань так званого банківського законопроекту Глава держави назвав можливі проблеми з точки зору оцінки його конституційності.

«Я занепокоєний цим. Я неодноразово зустрічався з МВФ. Тому юристи все й пропрацьовують», – пояснив Президент.

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