Україна зацікавлена у розширенні кола турецьких компаній, залучених до реалізації програми «Велике будівництво» – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначає зацікавленість у більшій залученості турецьких компаній до реалізації інфраструктурних програм та виступає за прискорення укладання Угоди про вільну торгівлю з Туреччиною. Про це він сказав під час заяви для ЗМІ за результатами переговорів з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі.

За словами Глави Української держави, попри ситуацію з COVID-19 Україна та Туреччина зберегли позитивну динаміку двосторонньої торгівлі.

«Для продовження позитивного тренду ми домовилися прискорити укладання Угоди про вільну торгівлю та вирішити всі проблемні питання, які зараз гальмують такий важливий процес», – наголосив Президент України.

Володимир Зеленський відзначив участь турецьких компаній у масштабних інфраструктурних проектах в Україні.

«У нас вже успішно працюють турецькі компанії, такі як «Онур» та «Озалтин». А зважаючи на масштабність нашої програми під назвою «Велике будівництво», ми прагнемо розширити коло цих проектів і коло цих компаній», – повідомив Президент України.

Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган під час перемовин також обговорили співпрацю двох країн для забезпечення енергетичної незалежності.

«Відзначу, що в нас дуже близьке бачення з Президентом енергетичних викликів регіону», – зауважив Глава Української держави.

Президент Туреччини відзначив взаємне прагнення розвитку економічних відносин і нарощування товарообігу. Він нагадав, що під час його візиту в Україну була окреслена мета досягнути рівня в 10 млрд доларів у двосторонній торгівлі.

«Ми з паном Зеленським однодумці, що потрібно якомога швидше фіналізувати перемовини щодо Угоди про вільну торгівлю для досягнення нашої мети», – сказав Реджеп Таїп Ердоган.

Крім того, за його словами, попри всесвітню пандемію Туреччину відвідали 500 тисяч туристів з України, й це демонструє не лише близькість двох країн, а й довіру українців до заходів, яких Туреччина вживає з метою безпеки.