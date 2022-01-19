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Україна зацікавлена в діалозі з Росією, а не у війні – Володимир Зеленський в інтерв’ю The Washington Post

21 січня 2022 року - 13:35

Україна зацікавлена в діалозі з Росією, а не у війні – Володимир Зеленський в інтерв’ю The Washington Post

Сполучені Штати Америки могли б допомогти Україні знайти формат переговорів з Росією щодо встановлення миру на Донбасі. Про це сказав Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському виданню The Washington Post.

«Давайте вести діалог з Росією. Я прошу Сполучені Штати допомогти нам знайти формат. Ми підтримуємо діалог, ми проти війни», – сказав Глава держави.

Президент також зауважив, що багато російських громадян шкодують про те, що зараз відбувається між двома країнами.

«У мене є багато російських друзів і знайомих, які шкодують про те, що сталося. Наші території повернуться до нас. У 2014 році ми дружили, зараз ми воюємо один з одним. Думаю, у Путіна є великий шанс погодитися на мирне рішення, сісти за стіл і знайти компроміс», – зазначив Володимир Зеленський.

Водночас Глава держави наголосив, що всі окуповані території мають бути повернуті Україні.

«Вони хочуть, щоб Україна і світ забули про Крим. Вони його окупували й підтримали сепаратистів на Донбасі. Вони будуть готові віддати нам Донбас, якщо ми забудемо про Крим. Але Крим ніхто не забуде», – заявив він.

Президент зазначив, що не боїться труднощів і готовий боротися за досягнення миру.

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