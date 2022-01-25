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Звернення Президента України Володимира Зеленського до громадян: Відрізняйте чутки й фейки від реального стану речей
Звернення Президента України Володимира Зеленського до громадян: Відрізняйте чутки й фейки від реального стану речей

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2 лютого 2022 року - 15:51

Україна зацікавлена в долученні Нідерландів до проекту з будівництва лікарень та реабілітаційних центрів для ветеранів – Президент

Україна зацікавлена в долученні Нідерландів до модернізації українських лікарень і покращення медичних послуг. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Прем'єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте у Києві.

«У нас є окрема програма, яку Прем’єр-міністр (Марк Рютте. – Ред.) обговорював з нашим Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і яку ми хочемо запровадити разом з Нідерландами та Міністерством охорони здоров’я, – щодо будівництва 48 нових сучасних лікарень та реабілітаційних центрів для наших військових, ветеранів», – сказав Глава держави.

Президент також подякував Нідерландам за допомогу в реабілітації та лікуванні українських військових, поранених на сході.

«Я був радий почути від пана Прем’єр-міністра, що ця програма продовжується», – зауважив Володимир Зеленський.

Крім того, Президент висловив подяку за фінансову допомогу для боротьби з COVID-19 на сході України.

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