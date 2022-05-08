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Україна зацікавлена в обміні досвідом з країнами ЄС і НАТО у сфері сучасного озброєння й технологій – Володимир Зеленський

8 травня 2022 року - 14:34

Україна зацікавлена в обміні досвідом з країнами ЄС і НАТО у сфері сучасного озброєння й технологій – Володимир Зеленський

Україна хотіла б отримати від союзників не тільки зразки радянського озброєння, а й сучасну військову техніку, зброю й технології. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем у Києві.

«Озброєння має бути сучасним, не тільки радянським – хоча ми вдячні за все, але сучасною потужною зброєю. Нам потрібні технології. Нам потрібні знання. Ми б хотіли отримати цей досвід», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що Україна продемонструвала успіхи у сфері ракетних технологій і готова ділитися досвідом. Натомість зацікавлена в отриманні доступу до сучасних технологій в інших напрямках, якими володіє Європа.

«Поки що в нас немає такого доступу, як у кожної країни Європи або країн, які входять до НАТО. Таких можливостей у нас поки немає. Але я думаю, що ми вийдемо на них», – резюмував Президент України.

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Зустріч Президента України з Прем’єр-міністром Хорватії

8 травня 2022 року - 11:51
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