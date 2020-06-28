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Україна закликає Білорусь до максимальної терпимості та відкритого діалогу – Президент

10 серпня 2020 року - 10:18

Україна закликає Республіку Білорусь до максимальної терпимості, відкритого діалогу та відмови від насильства, адже саме такий підхід дозволить забезпечити вихід з важкої кризової ситуації, наголошує Президент Володимир Зеленський.

«Ми закликаємо наших сусідів до максимальної толерантності, терпимості та відмови від вуличного насильства. Закликаємо до максимально відкритого, нехай і складного, діалогу. Тому що тільки широкий діалог дасть змогу забезпечити громадянам Республіки Білорусь вихід з важкої кризової ситуації й чесно обговорити подальші кроки та формати громадської взаємодії. Тільки взаєморозуміння між усіма сторонами здатне зберегти незалежність країни й забезпечити її подальший рух до свободи та демократії», – зазначив Глава держави.

В іншому разі ескалація насильства наростатиме, а це загрожує надзвичайно негативними наслідками, додав він.

На думку Володимира Зеленського, нині в такому діалозі мають бути зацікавлені обидві сторони – і уряд, і суспільство, що протестує.

«Наші сусіди білоруси переживають зараз непрості часи. Вони намагаються визначити вектор свого подальшого розвитку. І це дуже непросто. Вже очевидно, що далеко не всі в країні згодні з оголошеними попередніми результатами виборів. А, як відомо, будь-яка легітимність виникає виключно з суспільної довіри. Виключно з довіри. Сумніви ж у таких масштабах – це пряма дорога до насильства, до конфлікту, до суспільного протесту, що наростає. Що ми зараз, на превеликий жаль, і спостерігаємо», – зауважив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що Білорусь у своїх діях повинна максимально дотримуватися загальновизнаних у цивілізованому світі демократичних стандартів, постаратися забезпечити власному народу його права та свободи у повному обсязі, адже тільки так можна зберегти надію на вихід з кризи.

«Україна і я особисто вкрай зацікавлені в тому, щоб Білорусь була по-справжньому незалежною й демократичною країною з сильною економікою та стабільними суспільними відносинами. Білорусь – наш найближчий сусід, і тому нам зовсім не байдуже, що там відбувається і що буде з нашими друзями далі», – підсумував Глава держави.

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