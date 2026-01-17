Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Всі політичні та юридичні рішення вже ухвалені для збільшення імпорту електрики, і треба невідкладно реалізувати їх – звернення Президента
Всі політичні та юридичні рішення вже ухвалені для збільшення імпорту електрики, і треба невідкладно реалізувати їх – звернення Президента

17 січня 2026 року - 15:02

Переглянути всі відео
ностанні новини

Україна запровадила санкції проти російських спортивних пропагандистів

17 січня 2026 року - 16:27

Всі політичні та юридичні рішення вже ухвалені для збільшення імпорту електрики, і треба невідкладно реалізувати їх – звернення Президента

17 січня 2026 року - 15:31

Перша леді України з Президентом Чехії відвідали одне з облаштованих на Київщині укриттів та обговорили подальшу підтримку українців

16 січня 2026 року - 21:55

Зараз від розвідки маємо інформацію, що росіяни готуються до нових масованих ударів – звернення Президента

16 січня 2026 року - 20:07

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України та Президента Чехії
Зустріч Президента України та Президента Чехії

16 січня 2026 року - 12:17

Перейти до всіх галерей

Україна запровадила санкції проти російських спортивних пропагандистів

17 січня 2026 року - 16:27

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти трьох фізичних і двох  юридичних осіб.

Серед них – російський боксер та боєць, який публічно підтримує агресію РФ проти України та схвалює дії окупантів. Паралімпійський комітет Росії та його президент, а також Федерація комп’ютерного спорту Росії та її президент. Вони використовують спортивні майданчики для поширення антиукраїнських наративів і російської пропаганди, намагаючись у такий спосіб виправдати збройну агресію РФ проти України.

Завдяки запровадженню цих санкцій наша країна нагадує світові перед початком зимових Олімпійських ігор 2026 року, що спорт не поза політикою. Адже підсанкційні особи відкрито підтримують агресію, воєнні злочини та окупацію й таким чином руйнують принципи та цінності олімпійського руху.

«Погодив і наступні санкційні кроки – рішення незабаром. Тиск на Росію повинен зберігатись, і продовжимо працювати на синхронізацію санкцій, і не тільки рішень партнерів у нашій юрисдикції, але українських санкційних рішень у списках партнерів. Уже зараз у персональних санкціях партнерів, також у списках проти юридичних осіб суттєва частина – це пропозиції України», – наголосив Президент у своєму зверненні.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №60/2026

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"
Версія для друку