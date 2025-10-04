Президент:

Непроста ситуація з електрикою після ударів, але максимум робиться, щоб відновити постачання – звернення Президента
4 жовтня 2025 року - 18:43

Україна запровадила санкції проти російського ВПК та осіб, що мають стосунок до нафтової інфраструктури РФ, і продовжила санкції проти компаній, пов'язаних із підсанкційними російськими олігархами

4 жовтня 2025 року - 18:55

Непроста ситуація з електрикою після ударів, але максимум робиться, щоб відновити постачання – звернення Президента

4 жовтня 2025 року - 18:43

Росія обирає війну, руйнує життя наших людей і повинна за це відповідати – далекобійність наша буде збільшуватись – звернення Президента

3 жовтня 2025 року - 21:05

Володимир Зеленський привітав освітян із прийдешнім професійним святом і поспілкувався з учителями, викладачами, студентами та школярами

3 жовтня 2025 року - 19:57

Участь Президента України у заходах з нагоди Дня працівників освіти
Участь Президента України у заходах з нагоди Дня працівників освіти

3 жовтня 2025 року - 18:52

Україна запровадила санкції проти російського ВПК та осіб, що мають стосунок до нафтової інфраструктури РФ, і продовжила санкції проти компаній, пов’язаних із підсанкційними російськими олігархами

4 жовтня 2025 року - 18:55

Президент України Володимир Зеленський підписав три укази про введення в дію рішень РНБО щодо запровадження та продовження санкцій, термін яких спливав. У списки потрапили фізичні та юридичні особи, що мають безпосередній стосунок до військово-промислового комплексу Росії, пов'язані з російським нафтовим сектором, а також компанії, пов’язані з підсанкційними російськими олігархами.

У першому указі – санкції проти 33 фізичних і 27 юридичних осіб, спрямовані на послаблення військово-промислового потенціалу Росії та унеможливлення доступу до критичних технологій.

Під обмеження потрапили виробники дронів, авіаційних двигунів та оптичних приладів, а також постачальники імпортних технологій і компонентів до РФ в обхід санкцій. Це, зокрема, «Хардберрі Русфактор», що виготовляє безпілотники й системи протидії БпЛА та розробляє нейромережеві системи розпізнавання техніки для автоматичного цілевказання; завод «Юпітер», який виробляє оптичні та оптико-електронні прилади, приціли та мікрооптику для стрілецької зброї; оптико-механічне конструкторське бюро «Валдай», що випускає оптику, прилади нічного бачення та FPV-дрони з тепловізійними системами; китайська Шеньчжень Вейляо Інтернешнл Трейд Ко., Лтд, пов’язана з постачанням компонентів для виробництва БпЛА на потреби підсанкційного заводу «Алабуга», який займається виготовленням ударних дронів типу Shahed («Герань»).

Другий указ спрямований на продовження дії санкцій, які були запроваджені 2023 року на два роки. До цього списку увійшли компанії, пов’язані з підсанкційними російськими олігархами Петром Авеном, Михайлом Фрідманом та Андрієм Косоговим.

Третім указом запроваджені санкції проти чотирьох фізичних і трьох юридичних осіб, що пов’язані з нафтовим сектором Росії та фінансують продовження війни. Через різні бізнес-структури вони намагалися проникнути в українську фінансову систему, створюючи ризики прихованого впливу на банківську сферу.

Зокрема, санкції запроваджені проти гендиректора «Нєфтєавтоматіки» та цієї компанії, а також проти гендиректора Курганського заводу хімічного машинобудування та самого заводу.

Ці укази продовжують комплексну політику України, спрямовану на ослаблення військово-економічної машини Росії та недопущення впливу РФ на стратегічні сфери Української держави. Цього місяця має прискоритися робота над синхронізацією українських санкцій в юрисдикціях партнерів. Крім того, Україна розраховує на якнайшвидше ухвалення справді сильного 19-го пакета санкцій Євросоюзу.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №747/2025

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 жовтня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №748/2025

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 жовтня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №749/2025

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 жовтня 2025 року "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"
