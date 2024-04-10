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Україна заслуговує на запрошення вступити в НАТО – Володимир Зеленський

11 квітня 2024 року - 19:05

Україна заслуговує на запрошення вступити в НАТО – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський подякував кожній країні, яка уклала двосторонню безпекову угоду з Україною. Вони підтримують нас на час до вступу в НАТО.

«Україна вважає історично правильним, що регіон Балтійського моря нарешті отримав історичний шанс на надійну безпеку після вступу Фінляндії та Швеції в НАТО. Такої ж безпеки потребує і регіон Чорного моря. Як демократична нація, що захищає наші спільні цінності Альянсу, Україна заслуговує на запрошення вступити в НАТО», – зазначив Глава держави під час виступу на саміті Ініціативи трьох морів у Вільнюсі.

Володимир Зеленський зауважив, що перед самітом Україна уклала двосторонню безпекову угоду з дев’ятою країною – Латвією. Президент закликав інших лідерів Триморʼя долучитися до підписання таких документів із нашою країною.

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Робочий візит Президента України до Литовської Республіки для участі в саміті Ініціативи трьох морів

11 квітня 2024 року - 13:41
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