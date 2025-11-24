Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Україна ніколи не буде перепоною для миру – звернення Президента
Україна ніколи не буде перепоною для миру – звернення Президента

24 листопада 2025 року - 22:26

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили деталі роботи над кроками для закінчення війни

25 листопада 2025 року - 15:48

Україна застосувала санкції до 56 морських суден, що незаконно заходили до тимчасово окупованих Росією українських портів і вивозили нашу продовольчу продукцію

25 листопада 2025 року - 15:26

Володимир Зеленський і Кір Стармер скоординували позиції перед засіданням Коаліції охочих, яке відбудеться сьогодні

25 листопада 2025 року - 13:18

Україна ніколи не буде перепоною для миру – звернення Президента

24 листопада 2025 року - 22:24

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент і перша леді вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років
Президент і перша леді вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років

22 листопада 2025 року - 13:33

Перейти до всіх галерей

Україна застосувала санкції до 56 морських суден, що незаконно заходили до тимчасово окупованих Росією українських портів і вивозили нашу продовольчу продукцію

25 листопада 2025 року - 15:26

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 56 морських суден, які у 2022–2025 роках незаконно заходили в тимчасово окуповані Росією порти України та вивозили українську продовольчу продукцію.

Серед них судна, на які завантажували тисячі тонн вкраденої української пшениці, насіння соняшнику та іншої продовольчої продукції в закритих портах тимчасово окупованих Росією Севастополя й Феодосії та вивозили за кордон. Крім того, значна частина суден уже перебуває під санкціями інших країн, зокрема Євросоюзу, США та Швейцарії.

Судна використовували прапори не лише РФ: 17 із них ходили під прапорами інших країн. Україна працюватиме з відповідними державами задля припинення видачі ліцензій. 

Особи, які здійснювали ці заборонені Україною логістичні операції, отримували фінансову вигоду та сплачували податки до державного бюджету Росії, що давало змогу РФ фінансувати свою воєнну машину.

Україна продовжить посилювати тиск на Росію в усіх можливих напрямах і тісно синхронізуватиме свої рішення з партнерами, щоб змусити державу-агресорку закінчити війну, яку вона розв’язала проти нашої країни та людей.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №860/2025

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 листопада 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
Версія для друку