Україна завжди буде вдячною, завжди шануватиме своїх Героїв – Президент на врученні сертифікатів на житло Героям України та родинам полеглих воїнів

У продовження реалізації ініціативи щодо забезпечення житлом військовослужбовців – Героїв України Президент Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та членам родин полеглих воїнів, які удостоєні цього звання посмертно.

Звертаючись до присутніх у Нагородній залі Маріїнського палацу, Глава держави зауважив, що сьогодні тут представлені різні види та роди українських військ, різні бойові історії, але в Україні завжди пануватиме однакова повага до всіх українських воїнів і до кожного героїчного підрозділу Сил оборони та безпеки.

«Справжня пам’ять про Героїв завжди базується на двох елементах: на відчутті вдячності та незмінній шані до всього, що зроблено заради нашої держави та наших людей. Україна ніколи не втратить цього відчуття й завжди буде вдячною, завжди шануватиме своїх Героїв. Кожного й кожну, хто став на захист країни. Усіх, хто став взірцевим воїном. Кожного, чий особистий вибір сміливості та героїчні вчинки допомогли Україні вистояти на шляху нашої незалежності», – сказав Володимир Зеленський.

Він подякував усім, хто бореться заради держави, та кожній родині українських Героїв за те, що в України є такі воїни.

«Хай усі покоління українського народу пам’ятатимуть тих, хто захищав і захистив Україну. І хай буде світлою пам’ять про всіх наших Героїв, які віддали свої життя заради України», – зазначив Президент.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять воїнів, полеглих під час захисту суверенітету й територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський вручив 30 сертифікатів на квартири військовослужбовцям Сил оборони України та членам родин загиблих Героїв.

Зокрема, сертифікати з рук Глави держави отримали Герої України зі складу Збройних Сил: полковник Юрій Андрієнко, старший лейтенант Роман Гришак, підполковник Роман Дармограй, полковник Євгеній Кураш, майор Денис Макаровський, полковник Олексій Майстренко, майор Юрій Михайлюк, полковник Олександр Мостовий, підполковник Сергій Побережець, підполковник Володимир Соснін, молодший лейтенант Ігор Тимощук, майор Олег Олива та інші.

Президент також вручив сертифікати на квартири членам сімей полеглих Героїв України зі складу Збройних Сил: старшого сержанта Андрія Івашка, підполковника Андрія Літуна, старшого сержанта Сергія Васіча, капітана Дмитра Романченка, лейтенанта Миколи Макаревича, сержанта Олександра Федорченка, молодшого сержанта Дмитра Шкурнова, молодшого сержанта Дмитра Крамара, сержанта Андрія Орлова, майора Степана Тарабалки, старшого лейтенанта Сергія Сучкова, старшого лейтенанта Володимира Стельмаха.

Сертифікати також отримали родини військовослужбовців зі складу Національної гвардії України, які були удостоєні звання Героя України посмертно: старшого солдата Сергія Жержевського, старшого лейтенанта Михайла Чупріна, старшого лейтенанта Максима Кагала.