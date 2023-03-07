Україна завжди пам’ятатиме своїх героїв, наша пам’ять про них не згине – згине наш ворог – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Сьогодні в бою загинув «Да Вінчі», Герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув у бою під Бахмутом, в бою за Україну.

Із 14-го року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу. Один із наймолодших героїв України. Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України.

Уже понад дев’ять років українські герої в жорстоких боях за державу виборюють майбутнє для України. Спокій і відносна безпека в тилових містах – це їхній подвиг. Наша впевненість у перемозі України – це їхня стійкість і сила.

Україна завжди пам’ятатиме своїх героїв. Наша памʼять про них не згине. Згине цей ворог, що прийшов в Україну.

67-ма бригада, воїни, слава вашій хоробрості! Всі українці, хто б’ється за Бахмут, слава вашому героїзму!

Дякую всім воїнам, чиї стійкість і наполегливість знищують армію окупанта на Донбасі!

Сьогодні відзначу за результати 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду, 56-ту окрему мотопіхотну, 93-тю і 54-ту окремі механізовані бригади. Слава вам, воїни!

Морпіхи «Тридцятьпʼятки», десантники 79-ї десантно-штурмової бригади, 55-та артилерійська бригада, наші гармаші. Слава вам, воїни!

Наші прикордонники, Нацгвардія, розвідка, сили безпеки, які діють на донбаських напрямках... Слава всім, хто дає результат Україні там, де тривають найжорсткіші битви!

Кожному солдату, сержанту, офіцеру, генералу, які разом зі своїми бійцями в боях, – слава!

Робимо все, щоб якнайшвидше звільнити нашу землю, якнайшвидше поставити історичну крапку на намаганнях позбавити волі нашу державу й наших людей. Цій меті підпорядкована вся діяльність нашої держави, кожного й кожної, хто допомагає.

Сьогодні я хочу знову подякувати всій нашій команді, яка займається обмінами. Буданов, Єрмак, Клименко, Усов, Лубінець.

130 воїнів вдалося повернути додому з російського полону. І всі 130 – рядові й сержанти. Армія, ВМС, Нацгвардія, прикордонники, інші частини сил оборони.

Так само, як і про кожний куточок нашої країни, який перебуває в окупації, ми памʼятаємо про кожну нашу людину, яка перебуває в російській неволі.

Звільнимо всіх. Я дякую всім нашим бійцям на передовій, хто усвідомлює, наскільки важливо поповнювати обмінний фонд для нас, для України.

Хай там що, ми маємо вистояти. Хай там що, маємо памʼятати про всіх наших героїв.

Слава всім українцям і українкам, хто зараз у бою!

Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну!

Слава Україні!