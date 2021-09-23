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Україна завжди повертає своїх громадян, і Саакашвілі це також стосується – Володимир Зеленський

3 жовтня 2021 року - 13:13

Україна завжди повертає своїх громадян, і Саакашвілі це також стосується – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголошує, що використовує всі свої можливості задля звільнення українських громадян і повернення їх в Україну, зокрема й українського громадянина Міхеіла Саакашвілі.

«Як Президент України постійно займаюся тим, що повертаю громадян України. Використовуючи різні можливості, які в мене є, які мені надала влада. Пан Саакашвілі є громадянином України, тому його це також стосується», – зазначив Глава держави на прес-конференції у Трускавці.

За його словами, до цієї роботи залучені всі інституції, включно з Міністерством закордонних справ і дипломатичними представництвами, які працюють у Грузії, Послом Грузії в Україні, а також прем’єр-міністрами двох країн.

Президент додав, що не знав про поїздку Міхеіла Саакашвілі до Грузії.

«Був дуже здивований і побачив це в пресі. Його всі шукали. Потім з’явилося повідомлення, що він уже в Грузії – від нього перший сигнал про Батумі, а потім вже його заарештували», – розповів він.

«Заздалегідь я про це не знав – про його рішення. Вважаю, що це все ж таки неправильно, бо він перебуває у державній владі. Але треба зрозуміти всі деталі та ризики», – додав Володимир Зеленський.

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