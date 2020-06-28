Україна завжди повертає своїх громадян – Президент про звільнення трьох українців з ізолятора в Мінську

Затримані напередодні правоохоронцями в Білорусі троє українських громадян – Євген Васильєв, Костянтин Рєуцький та Оксана Альошина – звільнені після наполегливих дій української влади. Вони в безпеці та найближчим часом повернуться на батьківщину, повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Україна завжди повертає своїх громадян», – заявив Глава держави.

Він зазначив, що українців незаконно затримали 12 серпня в Мінську попри відсутність порушення законів Республіки Білорусь з їхнього боку. Вони перебували в цій країні виключно задля отримання достовірної інформації про події, що там відбуваються.

Президент наголосив, що наразі перевіряється інформація щодо перебування ще одного українця в ізоляторі білоруського міста Бреста.

«Зараз Міністерство закордонних справ і наше посольство в Білорусі працюють над тим, щоб знайти людину», – зазначив він.

Президент України сподівається, що складна ситуація в Білорусі буде вирішена за допомогою діалогу між чинною владою та суспільством.

«Зараз складна ситуація в Білорусі. Розуміємо, що з цієї ситуації треба виходити тільки в діалоговому форматі. Багато людей затримано – вже нараховуються тисячі. Звісно, ми всі чекаємо, що влада все ж таки знайде шлях назустріч суспільству, яке обирало цю владу. І всі люди будуть звільнені», – сказав Володимир Зеленський.