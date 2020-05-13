Україна здатна робити внесок у зміцнення стабільності та безпеки на Європейському континенті – Володимир Зеленський

Стабільне безпекове середовище, фундаментом якого є суверенітет і територіальна цілісність держав, – головна передумова для реалізації цілей ініціативи Східного партнерства, заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі під час відеоконференції лідерів Східного партнерства.

Основними цілями ініціативи Глава держави назвав зміцнення демократії, впровадження реформ, верховенство права, повагу до прав і свобод людини.

«На мою думку, Європейський Союз ще не використав повною мірою свій потенціал задля безпеки на Європейському континенті», – зауважив Президент України.

Володимир Зеленський нагадав, що розмір окупованої української території та кількість українських громадян, які опинилися там, дорівнюють площі та населенню деяких країн Європейського Союзу.

«Знаю, вважається, що Східне партнерство не є інструментом для врегулювання конфліктів. Водночас ми не можемо дозволити зовнішнім гравцям надалі дестабілізувати ситуацію в регіоні та створювати нові й нові гарячі точки», – сказав Президент.

За словами Глави Української держави, виникнення конфліктів на територіях партнерів зовсім не означає, що соціально-економічні та безпекові проблеми не можуть перекинутися на країни Євросоюзу.

«Україна здатна робити внесок у зміцнення стабільності та безпеки в регіоні: брати участь у місіях, військових та безпекових проектах ЄС, ініціативах, спрямованих на боротьбу з інформаційними та гібридними загрозами, дезінформацією тощо», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що свідченням цього стало надання Україні статусу партнера розширених можливостей НАТО.