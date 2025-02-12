Україна зможе добудувати ще два енергоблоки на Хмельницькій атомній станції, і це більш ніж 2 гігавати електрики – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні передусім я хочу подякувати всім нашим захисникам неба. Кожному підрозділу, кожному воїну, які захищають Україну від російських ракет і дронів. Сьогодні був черговий удар по нашій енергетиці – майже 20 російських ракет, зокрема балістичних, та ще майже 125 дронів різних типів. Значну частину збито. Особливо відзначу мобільні вогневі групи 302-ї зенітної ракетної Харківської бригади – молодці, воїни! Дякую! Також я вдячний усім нашим вертолітникам Сил оборони, які фактично щоночі в надзвичайно складних умовах забезпечують результат у збитті «шахедів». І це вертолітники Сухопутних військ, Повітряних сил, Військово-Морських сил, прикордонників – усім у наших Силах оборони й безпеки України, хто здійснює захист неба і хто дотичний, хто допомагає, – усім дякую! Будемо й на цьому тижні, і наступного тижня ми будемо говорити з партнерами щодо більших спроможностей нашої ППО – усього захисту неба. Кожна можливість, яка є у світі, кожен потенційний контракт, який може зміцнити Україну, – на все це звертаємо увагу та максимально швидко ми працюємо.

Важливо сказати сьогодні також про українську енергетичну безпеку – важливий день, Верховна Рада України зробила суттєвий крок. Україна зможе добудувати ще два енергоблоки на Хмельницькій атомній станції, і це більш ніж 2 гігавати електрики для України. І щоб було зрозуміло, зараз, цими складними зимовими місяцями, ми можемо імпортувати в Україну від наших сусідів приблизно такий обсяг електрики. Наші добудовані енергоблоки дадуть Україні змогу навіть у зимові місяці йти без імпорту. І обов’язково це допоможе нам стримувати зростання цін на електрику для людей. І навіть щодо спеціальних економічних проєктів із нашими партнерами – зі Сполученими Штатами, із Президентом Трампом – щодо спеціальних ресурсів України, видобутку та переробки, Україна тепер зможе говорити більш упевнено, маючи в майбутньому додаткове та значне джерело електрики. Промислове зростання та розвиток будь-якої економіки мають базуватися в сучасному світі на розвитку енергетичних джерел. Саме це й робимо. Звичайно, є голоси, які критикують. Але це ті голоси, яким дешева енергія в Україні просто невигідна – вони свою кишеню або тих, від кого залежать, наповнюють від дорожчої енергії, ніж атомна. Є всі ці цифри. Кожен може побачити та переконатись. Я вдячний депутатам, які зараз підтримали енергетичну незалежність і промисловий розвиток України.

Вже готові до зустрічей із представниками Сполучених Штатів – найближчим часом перемовини. На багатьох рівнях. І на завтра я призначив засідання РНБО. Кілька питань. Будемо робити дешевшими ліки в українських аптеках – це важливо. І продовжимо захищати нашу державу санкціями.

Я вдячний усім, хто з Україною.

Слава Україні!