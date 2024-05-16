Україна зробила все необхідне для відкриття переговорів про вступ до ЄС – Президент на зустрічі із журналістами

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками ЗМІ перед Глобальним самітом миру у Швейцарії, початком переговорів щодо вступу до ЄС та самітом НАТО. Він розповів про кроки України до відновлення справедливого миру й про очікування від цих міжнародних подій.

Глава держави зазначив, що Україна зробила все можливе для відкриття переговорів про вступ до Європейського Союзу.

«Залишилася тільки політика. Інструментально й операційно ми зробили все, щоб у червні в ЄС відкрили Україні перемовини. Я думаю, що там все вийде. Навіть складні партнери сьогодні стали трішки простішими. Ми активно з ними працювали», – зазначив Президент.

Також Володимир Зеленський зауважив, що він та вся його команда активно готуються до Глобального саміту миру, який відбудеться 15–16 червня у Швейцарії.

«Хочемо отримати енергетичну безпеку, включно з ядерною. Бо я вважаю, що тут усі зацікавлені, і це може нам дати можливість спрогнозувати іншу зиму. Хочемо отримати вільне судноплавство. Будь-які вантажі українським морем – без ризику. Це і безпека людей в Одесі, і загалом на Півдні. І ще зробити серйозний крок щодо поштовху до обміну полоненими», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський додав: «Нам потрібен детальний план, який погодить увесь світ. І він повинен базуватися на Українській формулі миру».

«Якщо ми будемо мати серйозну кількість країн і буде відповідне комюніке, я вважаю, це буде наша дипломатична перевага», – підсумував Глава держави.