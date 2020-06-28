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Україна звертається до білоруської влади щодо звільнення українських правозахисників і журналістів Рєуцького та Васильєва – Андрій Єрмак

13 серпня 2020 року - 11:45

Україна звертається до білоруської влади щодо звільнення українських правозахисників і журналістів Рєуцького та Васильєва – Андрій Єрмак

Україна звертається до влади Республіки Білорусь з вимогою якомога швидше звільнити незаконно затриманих у Мінську українських правозахисників і журналістів Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

За його словами, громадяни України Костянтин Рєуцький та Євген Васильєв були затримані білоруськими правоохоронцями без будь-яких законних підстав.

«За інформацією української сторони, вони не порушували жодних законів Республіки Білорусь, не брали участі в жодних заворушеннях чи масових акціях, не мали при собі заборонених предметів чи матеріалів. Правозахисники відвідували Білорусь виключно задля отримання достовірної інформації про те, що там відбувається, та задля коментування останніх подій у Мінську для українських засобів масової інформації. Свобода слова та свобода вільного пересування – базові демократичні принципи, які поважаються в усьому світі. Їхнє порушення неприпустиме», – сказав Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента зазначив, що МЗС України через українське дипломатичне представництво активно працює для найшвидшого встановлення та звільнення всіх українських громадян, затриманих під час останніх подій.

Він також наголосив, що Україна надзвичайно цінує добросусідські відносини з Республікою Білорусь.

«Ми набагато більше, ніж просто сусіди, – ми завжди були добрими друзями та партнерами», – зауважив Андрій Єрмак. 

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