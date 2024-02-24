Українці не зрадили своєї незалежності, світ не схибив у підтримці України – Володимир Зеленський під час нагородження військовослужбовців у Гостомелі

У другу річницю початку повномасштабної агресії Росії проти України Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями, які брали участь в обороні аеропорту «Антонов», та вручив державні нагороди.

Захід відбувся на території аеропорту «Антонов» біля міста Гостомеля на Київщині.

У церемонії також узяли участь: Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Голова Ради міністрів Італійської Республіки Джорджа Мелоні, Прем’єр-міністр Королівства Бельгія Александр Де Кроо, Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

«Сьогодні ми – у символічному місці, у Гостомелі. Саме тут Путін хотів виграти битву за нашу столицю, битву за Київ – ключову битву того бліцкригу, який він планував. І саме тут він зазнав першої й фундаментальної поразки. Коли наші воїни знищили десант російських убивць і не дали Росії створити тут її плацдарм, світ побачив найголовніше. Побачив, що будь-яке зло може бути розбитим. І російське – не виняток», – заявив Глава держави.

За його словами, коли світ іще не вірив в Україну, українці довели, що можуть боротися, воювати й робитимуть це.

«Єднання людей може зробити більше, ніж будь-який диктатор. А сміливість – звичайна народна сміливість – перегортає навіть такі сторінки історії, які, здавалося, ніколи не завершаться. Українці не зрадили своєї незалежності. Світ не схибив, не помилився та підтримав Україну», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський подякував усім друзям і партнерам України за підтримку нашої держави й народу, а також українським воїнам і мільйонам звичайних людей, які долучилися до захисту країни.

«Саме тому попри всі складнощі, попри сумніви погляди світу зараз усе одно спрямовані на Україну. Наша доля залежить тільки від нас! І ми можемо досягти наших цілей – цілей миру, цілей українців. І ми робимо це. Російське божевілля не пануватиме на нашій землі, у нашому морі, у нашому небі», – акцентував Глава держави.

Президент висловив переконання, що всі російські вбивці, починаючи з Президента Путіна, обов’язково відповідатимуть за скоєне в Україні.

«Ми забезпечимо для України справедливість. І завдяки цій нашій битві світ обов’язково переконається знову, що немає нікого сильнішого, ніж народ, який вірить у себе. Це одне з найважливіших правил життя у світі: народи мають вірити в себе, щоб нікому не дозволити зламати життя. Я пишаюся нашими людьми, пишаюся нашим українським народом! І хай ми всі будемо гідними тих наших найхоробріших людей, які в різні часи боролися заради України, боролися заради свободи й віддали своє життя, щоб Україна могла жити», – сказав Володимир Зеленський.

Присутні вшанували пам’ять загиблих воїнів хвилиною мовчання.

Глава держави вручив орден «Золота Зірка» Герою України, майстер-сержанту Ігорю Грищенку, який із початку повномасштабного вторгнення РФ брав участь у бойових діях на Київському напрямку та продовжує захищати країну на Південно-східному напрямку. На лінії зіткнення Ігор Грищенко високопрофесійно виконує функції штурмана ударного комплексу БПЛА, знищуючи ворожих солдатів і техніку.

Найвищу державну нагороду також отримав капітан Максим Данильчук, який у 2022–2023 роках виконував бойові завдання в Донецькій та Харківській областях. Завдяки його вмілому керівництву захисники України знищили чимало російських окупантів і ворожої техніки. Зокрема, торік у лютому капітан забезпечив відбиття численних атак штурмових груп ПВК «Вагнер» на Донеччині.

«Золоту Зірку» з рук Президента одержав і зенітник, підполковник Олександр Долейко. Завдяки вмілому керівництву його підрозділ на початку російської агресії під час повітряних боїв знищив велику кількість ворожих цілей, захистивши українських військовослужбовців і техніку від знищення. Унаслідок ворожого ракетного удару зазнав поранення, але продовжував командувати та забезпечив виведення дивізіону з-під удару. Після лікування Олександр Долейко повернувся на службу.

Президент також присвоїв звання Героя України та вручив орден гранатометнику Національної гвардії, старшому сержанту Іллі Жеведю, який у червні 2022 року виявив мужність і відвагу в зупиненні переважальних сил російських окупантів на Донеччині, сприяв відбиттю наступу противника. У березні разом із побратимами потрапив у засідку, але в складній ситуації Ілля Жеведь швидко організував оборону та знищив ворожу бронетехніку й близько десяти окупантів. Під час ворожого обстрілу встиг своїм тілом накрити пораненого побратима, а сам зазнав вогнепального поранення руки. Однак продовжив уміло вести вогонь і дав змогу здійснити евакуацію пораненого товариша.

Глава держави вручив «Золоту Зірку» Герою України, капітану морської охорони Державної прикордонної служби Петру Мельнику. Під його керівництвом прикордонний загін навесні 2022 року виконував завдання в Маріуполі в умовах відсутності стійкого зв’язку, під постійними ракетно-артилерійськими, ракетно-бомбовими ударами противника, на тлі гуманітарної катастрофи та в умовах фактичного оточення. У Маріупольському морському торговельному порту група прикордонників під керівництвом Петра Мельника відбила декілька наступів ворога. У середині квітня 2022 року прикордонники передислокувалися на комбінат «Азовсталь». Капітан особисто брав участь в операціях з евакуації авіацією пораненого особового складу.

Найвищу державну нагороду отримав також Герой України, командир мінометної батареї ЗСУ старший сержант Денис Чубарев, який неодноразово в боях продемонстрував, що вміє ретельно спланувати й побудувати щільну оборону, яка відсікає будь-яку агресію, дає змогу чинити опір з використанням 82-міліметрових мінометів протягом тривалого часу, унеможливлює проникнення диверсійно-розвідувальних груп у тил військ Збройних Сил України, та систематично змушує противника відступати, нерідко з втратами.

Крім того, Володимир Зеленський вручив відзнаки Президента «Хрест бойових заслуг» підполковнику Олегу Дмитришину, молодшому сержанту Сергію Добку, сержанту Олені Дубині та солдату Дмитру Ковальському.

Президент також вручив захисникам України ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів і відзнаку «Іменна вогнепальна зброя».

На заході були присутні: Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова Служби безпеки України Василь Малюк, начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.