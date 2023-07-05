Україні для успішного контрнаступу важливо вчасно отримувати озброєння та снаряди від партнерів – Володимир Зеленський

Україні для успішного контрнаступу та подальшої деокупації своїх територій важливо вчасно отримувати необхідне озброєння та снаряди, і в інтересах інших держав – допомагати українській армії зупинити російську агресію, поки вона не просунулася далі у Європу. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання під час зустрічі з представниками політичних кіл, громадськості та ЗМІ Болгарії.

Як зазначив Глава держави, за час окупації українських земель противник облаштував три лінії оборони. Російська армія масово мінує захоплені території, щоб не допустити просування українських військ, і для подолання цих перешкод потрібно чимало спеціальної техніки.

«Ми маємо вщент заміновану територію, а наші хлопці повинні йти вперед. Є держави нейтральні. Є держави, які довго думають. Є бюрократичні процеси. Ми стоїмо перед глобальним багатогранним викликом, бо йдемо пішки, розміновуючи, а потім іде техніка. Є різниця: йти пішки чи їхати технікою», – розповів він.

За словами Президента, для просування вперед українські Збройні Сили потребують техніки, снарядів і боєприпасів. І з прагматичного погляду допомагати українській армії – в інтересах інших держав, бо поки війна триває в Україні, вона не перекинеться на територію інших країн.

Зокрема, Глава держави розповів, що під час його сьогоднішньої зустрічі з Президентом Болгарії Руменом Радевим вони мали повне порозуміння в питаннях, які стосуються енергетики та Української формули миру, водночас у питанні оборонної допомоги Україні їхні погляди різняться.

«Він вважає, це ескалація – надавати Україні допомогу. А я вважаю – ні, це захист», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент України не погоджується з твердженням колеги про неприпустимість зменшення запасів зброї в армії Болгарії заради допомоги Україні, адже озброєння одного лише болгарського війська не вистачить, щоб зупинити Росію.

«Я сказав відверто: якщо Росія піде далі – вашої зброї не вистачить. Навіть якщо її буде в п’ять разів більше, ніж у вас є зараз. Нашої зброї також не вистачало – нам допомагали партнери», – наголосив Володимир Зеленський.

Він акцентував, що Росія успадкувала від усього Радянського Союзу велику кількість озброєння: артилерії, танків, снарядів. Українські захисники суттєво зменшили російський військовий потенціал, але дуже дорогою ціною. Тому багато європейських держав, зокрема країни Балтії, Польща, надають Україні свої запаси озброєння, оскільки розуміють, що їм цієї зброї не вистачить, щоб самотужки відбити потенційну агресію Росії.

«І якщо деякі лідери дуже прагматичні, то хоча б із цього погляду треба зрозуміти: поки українці воюють – допомагай ім. Бо інакше є вірогідність, що війна прийде до тебе», – сказав Глава держави.

Президент також зазначив, що для українського народу дуже важливим мотиваційним чинником став би чіткий сигнал про перспективу набуття членства України в НАТО на саміті у Вільнюсі, як це було із наданням статусу кандидата в члени ЄС у червні 2022 року.

«Ми розуміємо, що в НАТО будемо через кілька років або після війни – як вирішать члени Альянсу. Але треба давати сигнал, щоб мотивувати Україну захищати Європу. Це не така висока ціна за таку війну й за такі страждання», – переконаний Володимир Зеленський.