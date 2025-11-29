Україні потрібен справедливий мир із гарантіями безпеки – Президент під час виступу в парламенті Ірландії

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська провели зустріч зі спікерами верхньої і нижньої палат парламенту Ірландії Марком Дейлі та Вероною Мерфі.

Глава держави також поспілкувався з віцеспікерами обох палат, лідерами політичних партій парламенту й узяв участь у спільному засіданні Сенату та Дойлу парламенту Ірландії.

Президент подякував за підтримку, увагу до України та за дім і прихисток для українців, які були змушені залишити свої оселі через війну.

«Хоча в деяких суспільствах зростає втома від новин про війну, ми не відчуваємо, що ваш голос – голос Ірландії – стає тихішим. Дякуємо! Наші народи – український та ірландський – одні з небагатьох у Європі, які століттями боролися за право залишатися самими собою», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що сьогодні вранці в Ірландії українська команда представила розгорнуту доповідь за підсумками зустрічей у США.

«Сьогодні Україна як ніколи близька до миру. І цей шанс реальний. Але ми маємо максимально використати цей шанс – увесь світ, а не лише та чи інша сильна країна», – зазначив Глава держави.

За словами Президента, Україна продовжить координацію з Ірландією та всіма, хто може допомогти, і надалі інформуватиме всіх, хто може вплинути на результат.

Глава держави закликав парламентарів щоразу, коли виникає потреба, нагадувати світу, що вторгнення Росії в Україну є злочинним і неспровокованим актом агресії, який вимагає правосуддя.

«Я закликаю вас виступати проти будь-яких рішень, які послаблюють тиск на Росію за цю війну – доки тривають війна, окупація та пропаганда ненависті. Увесь тиск на Росію має залишатися в силі. Щоб Росія не думала, що її винагородять за цю війну вкраденою українською землею чи викраденими, тисячами викрадених українських дітей», – сказав Володимир Зеленський.

Окрему увагу Президент зосередив на питаннях відповідальності Росії за цю війну й закликав і надалі підтримувати всі зусилля, спрямовані на те, щоб Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України став реальністю.

«І настав час застосувати російські активи для справи миру – для оборони та відбудови України. Це рішення давно вже назріло, і воно має бути втілене. І закликайте всіх у світі допомогти з поверненням усіх дітей, яких викрала Росія, і всіх в'язнів, яких досі утримують у російських в'язницях і таборах», – наголосив Глава держави.