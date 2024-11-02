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4 листопада 2024 року - 19:46

Україні потрібні ваша фаховість і хоробрість – Президент привітав воїнів інженерних військ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами інженерних військ, привітав їх із професійним святом і відзначив державними нагородами.

«Ви виконуєте одну з найважливіших справ у цій війні – готуєте для наших військ і поле бою, і позиції. Готуєте для надійності захисту й для результату наших активних дій. Україні потрібні ваша фаховість, ваша хоробрість», – сказав Глава держави.

Президент закликав ушанувати пам’ять усіх загиблих захисників і захисниць України хвилиною мовчання.

Крім того, Володимир Зеленський відзначив військових державними нагородами. «Золоту Зірку» Героя України отримав старший сержант Владислав Плаксивий. Завдяки інженерним загородженням, які він у складі підрозділу встановлював, лише впродовж чотирьох місяців 2022 року було знищено понад 20 одиниць бронетехніки. Цьогоріч у серпні Владислав Плаксивий під щільним вогнем проробив проходи у мінно-вибухових загородженнях першої лінії оборони ворога в Курській області. Він брав активну участь у рейдах і вуличних стрілецьких боях на Курщині, дістав поранення внаслідок авіаційного удару окупантів.

Глава держави також відзначив військовослужбовців інженерних військ орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, медаллю «Захиснику Вітчизни».

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