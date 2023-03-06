Українська делегація на чолі з постійним представником Президента в АР Крим здійснила візит до країн Південно-Східної Азії

У межах посилення співпраці та взаємодії з країнами Глобального Півдня українська делегація на чолі з постійним представником Президента України в АР Крим Тамілою Ташевою здійснила візит до Індії, Малайзії та Республіки Індонезія.

До складу делегації увійшли народні депутати України – учасники міжфракційного об’єднання «Кримська платформа» Вадим Галайчук і Марія Мезенцева, а також керівник Служби забезпечення діяльності Кримської платформи Марія Томак.

Президент Володимир Зеленський під час Конференції послів України у 2022 році оголосив країни Глобального Півдня одним із ключових стратегічних пріоритетів нашої держави.

«Реалізація стратегічного курсу Президента України на посилення співпраці з державами цього регіону потребує пошуку тих пріоритетних тем, які можуть закласти підґрунтя для тривалої та плідної співпраці та будуть важливі не лише для нас, а й для держав, яких ми бачимо своїми партнерами», – зазначила Таміла Ташева.

Під час візиту українська делегація зосередилася на налагодженні співпраці з потенційними партнерськими організаціями в країнах Південно-Східної Азії шляхом просування Кримської платформи, а також порушенні питання політично та релігійно мотивованих переслідувань у тимчасово окупованому Росією Криму.

Загалом члени української делегації провели понад 20 змістовних переговорів, серед яких – зустрічі з високопосадовцями Республіки Індонезія: головою Комітету міжпарламентської співпраці Ради народних представників, головою Національної комісії з прав людини, радником міністра юстиції, головою Служби міжнародних відносин та інвестицій уряду особливого району Джок’якарта, головним омбудсменом тощо.

Крім того, відбулися зустрічі з членами виконавчої ради об’єднання Нахдлатул Улама – найбільшої за чисельністю релігійної організації у світі, генеральним секретарем Центральної виконавчої влади Мухаммадії – другої за чисельністю релігійної організації у світі, членами керівної групи Ради улемів Індонезії.

Таміла Ташева спільно з іншими учасниками делегації прочитала чотири публічні лекції, провела зустрічі з ректорами великих академічних центрів регіону.

Під час переговорів представники України детально проінформували співрозмовників про порушення прав людини в окупованому Криму, які зазвичай спрямовані саме на кримських татар, зокрема кримінальні переслідування, сфальсифіковані справи та злочинні вироки окупаційних судів.

Також важливою темою стала руйнація окупантами пам’яток історії та культури мусульманської спільноти.

Було обговорено створення спеціального міжнародного трибуналу, а також притягнення до відповідальності всіх причетних до скоєння воєнних злочинів на окупованому півострові Крим.

Завдяки плідній роботі українських дипломатів Малайзія та Індонезія підтримали затверджену нещодавно резолюцію ООН з вимогою до Росії вивести війська з території України за її міжнародно визнані кордони 1991 року.

З метою посилення інформаційної присутності України у провідних медіа відповідних держав Таміла Ташева дала інтерв’ю телевізійним мовникам Малайзії та Індонезії. Крім того, в Індії відбулася фотовиставка до роковин початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, а також показ стрічки «Додому» (Homeward) режисера Нарімана Алієва у французькому культурному центрі місті Джакарта.