Українська делегація обговорила з Ллойдом Остіном потреби Сил оборони та спільне виробництво зброї

Розпочався візит до Вашингтона української делегації на чолі з віцепремʼєр-міністеркою – міністеркою економіки України Юлією Свириденко. Перша зустріч відбулася з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

У ній узяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, заступник міністра оборони Олександр Балануца, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Володимир Горбатюк і начальник Головного управління логістики Генерального штабу ЗСУ Микола Шевцов.

Очільник Офісу Глави держави подякував Президентові Джозефу Байдену, обом палатам і партіям Конгресу США та всьому американському народові за допомогу Україні в боротьбі з російською агресією.

Андрій Єрмак і Рустем Умєров розповіли про ситуацію на полі бою, потреби Сил оборони в озброєнні й техніці, а також нещодавні обстріли енергетичної системи з боку держави-агресорки. Упродовж цього тижня РФ ударила по Україні понад 400 ракетами різних типів та дронами. Українська сторона зазначила, що Україна потребує посилення ППО для захисту людей і критичної інфраструктури.

Керівник Офісу Президента наголосив на тому, що для нашої держави надзвичайно важливо якомога швидше отримати зброю з уже оголошених оборонних пакетів.

Під час зустрічі також обговорили тренування українських воїнів і спільне виробництво зброї.

Рустем Умєров відзначив особистий внесок Ллойда Остіна в роботу Контактної групи з питань оборони України.