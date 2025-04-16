Українська делегація прибула до Парижа задля консультацій щодо наближення миру та гарантування безпеки

Сімнадцятого квітня українська офіційна делегація у складі міністра закордонних справ Андрія Сибіги, міністра оборони Рустема Умєрова та керівника офісу Президента України Андрія Єрмака прибула з візитом до Франції.

У межах візиту запланована участь делегації в серії двосторонніх і багатосторонніх зустрічей із представниками держав коаліції охочих та спроможних гарантувати безпеку, зокрема Франції, Німеччини та Великої Британії.

Зустрічі стануть продовженням консультацій щодо наближення миру в Україні. Серед іншого сторони обговорять шляхи реалізації повного й безумовного припинення вогню, залучення багатонаціонального військового контингенту з метою гарантування безпеки, а також подальшу розбудову безпекової архітектури України.

Заплановані також зустрічі українських посадовців із представниками США, які в цей час перебувають з візитом у Франції.