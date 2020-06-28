Українська делегація в ТКГ відродила Мінські переговори – Президент

Відсутність загиблих і поранених на Донбасі впродовж дії режиму припинення вогню, оголошеного 27 липня, є одним із головних досягнень роботи української делегації в Тристоронній контактній групі (Україна, Росія, ОБСЄ) з мирного врегулювання ситуації на сході України, наголосив Президент Володимир Зеленський.

«Уже місяць бойових поранень і бойових жертв на фронті немає. Я вважаю, що це велике досягнення. Щонайменше для наших людей і їхніх рідних. Це – перше, що виконується. Тому ми постійно повинні зустрічатися в Мінському процесі, нехай і у відеоформаті через COVID-19, але ми повинні постійно зустрічатися, щоб ця конструкція не розвалилася», – зазначив Глава держави під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки на Херсонщину.

Він також зауважив, що на останньому засіданні ТКГ вдалося досягти домовленостей щодо 20 ділянок розмінування в межах оновленого плану, передбаченого комюніке Паризького саміту «Нормандської четвірки» від 9 грудня 2019 року.

«Просто ніхто не хотів ні про що чути, довго були сперечання… Домовилися. Це – 20 ділянок розмінування. Це – теж про збереження життя», – розповів Президент.

Володимир Зеленський додав, що підтвердження зустрічі радників глав держав і урядів у Нормандському форматі наближає до зустрічі лідерів «Нормандської четвірки».

Зважаючи на останні досягнення української делегації в ТКГ, Президент України висловив задоволення її роботою.

«На сьогодні переговорний процес не стоїть на місці. Тому чи задоволений я? Так. Чи я хочу більше? Так», – наголосив Глава держави.

Також Володимир Зеленський подякував за роботу колишньому главі української делегації в ТКГ Леоніду Кучмі та відзначив роботу його наступника – Леоніда Кравчука.

«Я вважаю, що наша Тристороння контактна група (делегація України. – Ред.) повністю відродила Мінські засідання. Я вважаю, що вони вдихнули життя в «Мінськ». Я говорю і про той момент, коли там був ще Леонід Данилович Кучма. В цілому зараз я дуже задоволений Леонідом Макаровичем Кравчуком», – резюмував Президент.