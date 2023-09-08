Українська формула миру не просто про закінчення війни, а про запобігання війнам у майбутньому – Андрій Єрмак на зустрічі Ялтинської європейської стратегії

Україна спільно з партнерами може розробити нову безпекову систему, яка допоможе не лише гарантувати стійкий мир нашій державі, а й запобігти появі нових агресій у майбутньому. На цьому наголосив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час участі в панелі «Що працює у світі сьогодні і що треба змінити» у межах 18-ї зустрічі Ялтинської європейської стратегії «Майбутнє вирішується в Україні».

У дискусійній панелі також взяли участь: колишній Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, голова організації «Центр громадянських свобод» і лауреатка Нобелівської премії миру, правозахисниця Олександра Матвійчук, професор Стенфордського університету, американський філософ, економіст і публіцист Френсіс Фукуяма. Модерував дискусію ведучий телеканалу CNN Фарід Закарія.

Андрій Єрмак зауважив, що Росія почала агресію проти України і війна триває на нашій території, тому Українська держава має право запропонувати план миру та надзвичайно зацікавлена в його реалізації.

Він нагадав, що Формула миру, яку презентував на саміті G19 Президент України Володимир Зеленський, ґрунтується на нормах міжнародного права та Статуті ООН.

З метою роз'яснення принципів цієї ініціативи Україна розпочала серію консультацій на рівні радників із питань безпеки та політичних радників лідерів країн світу, під час яких закликає приєднатися до імплементації 10 пунктів Формули миру. Зокрема, за словами Андрія Єрмака, відбулося вже дві зустрічі на рівні радників – у Копенгагені та Джидді – із залученням представників Глобального Півдня. Зараз відбувається підготовка третьої зустрічі.

«Правдою буде сказати, що маємо різні позиції щодо того, як дійти до бажаних результатів, але ми продовжимо роботу з об'єднання світу довкола Формули», – зазначив керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак зауважив, що під час таких зустрічей українська сторона не лише інформує партнерів. Вона відкрита до пропозицій інших країн, які поважають міжнародне право, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність нашої держави в міжнародно визнаних кордонах.

«Усі основні принципи цієї платформи в тому, що ми готові чути й слухати весь цивілізований світ», – констатував керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак наголосив: Українська формула миру не просто про закінчення війни, врегулювання кризи й подолання наслідків агресії, а про те, як запобігти таким війнам у майбутньому, тому надзвичайно важливе залучення до її імплементації світової спільноти.

Щодо того, чи можливе долучення Росії до цього процесу, зокрема через посередників, керівник Офісу Президента висловив думку, що це можливо лише після реалізації всіх пунктів Формули, включно з виведенням російських військ з української території – для юридичного закріплення закінчення війни.

«На останньому саміті миру після того, як ми зможемо реалізувати все, що викладено в попередніх дев’яти пунктах Формули, звісно, може бути певна можливість зустрітися. Але не Україні з Росією, а зібрати всі країни, які будуть долучені, які разом із нами проведуть усю цю роботу й будуть гарантами. І ми зможемо юридично затвердити, що війна закінчилася. Україна повернула всі свої території, отримає всі компенсації за завдану шкоду, а всі люди, які винні в цій кризі, будуть притягнуті до відповідальності», – сказав він.

Коментуючи процес надання Україні безпекових гарантій від партнерів як складової Формули миру, керівник Офісу Президента зазначив, що ці гарантії потрібні нашій країні, доки вона не набуде повноправного членства в НАТО. Тож Україна почала переговори з партнерами щодо безпекових гарантій, і на Вільнюському саміті НАТО країни «Великої сімки» узгодили Спільну декларацію про підтримку нашої держави. До декларації наразі приєдналися вже понад 20 країн. У її межах розпочато переговори зі США, Великою Британією, ухвалено рішення про початок роботи з Канадою, Японією та іншими країнами щодо двосторонніх безпекових угод.

«Я вважаю, що все це разом дає нам змогу розробити нову систему безпеки, яка допоможе Україні забезпечити справжню безпеку не лише для себе. Щоб не тільки захиститися, а й щоб потенційні агресори не могли навіть подумати про щось подібне, щоб так вчинити в майбутньому», – резюмував Андрій Єрмак.