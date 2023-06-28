Українська формула передбачає чесний мир, тому має універсальну користь для світу  – Володимир Зеленський

Українська формула миру буде корисною для всіх народів світу, які прагнуть справжнього, справедливого миру. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив, представляючи орієнтири Української доктрини на пленарному засіданні Верховної Ради з нагоди Дня Конституції України.

«Україна запропонувала Формулу миру – єдиний всеохопний і чесний план подолання як самої російської агресії, так і всіх її наслідків. Зміст пунктів Формули миру та загалом сама Формула відповідають нормам Статуту ООН і підтримані Генеральною Асамблеєю ООН. Більш як у 25 міжнародних документах задекларована підтримка Формули миру, зокрема в заявах і деклараціях «Великої сімки», Євросоюзу, Ради Європи», – зазначив Президент у виступі.

За його словами, Україна об’єднує світову більшість заради повної реалізації Формули миру й готує Глобальний саміт миру, який дасть усім націям змогу проявити своє лідерство в реалізації тих чи інших пунктів Формули.

Глава держави наголосив: українці довели, що Росію не варто боятися, бо вона програє, коли зустрічає сміливий і впевнений спротив.

«Вільний світ володіє всіма збройними, санкційними, політичними, економічними, а головне – ціннісними перевагами, які дають змогу побудувати повний захист від будь-яких російських посягань і шантажу. Разом із партнерами ми вже почали будівництво такої системи переваг», – сказав Президент.

Як зауважив Володимир Зеленський, Україна після перемоги спрямує набуту моральну силу на осучаснення наявних міжнародних інституцій, адже уже бачить зацікавленість різних лідерів і народів. Зокрема, йдеться про справедливе реформування Ради безпеки ООН, де російський агресор досі присутній і зловживає правом вето.

«Ми бачимо, що напрацьовані нами коаліції та підходи до подолання російської агресії та її наслідків, спрацювавши для України, здатні завершити інші війни та прибрати з лиця Землі джерела руйнації та смерті, що сплять, – так звані заморожені конфлікти», – переконаний Глава держави.

За його словами, мир повинен бути чесним, і саме такий мир передбачає Українська формула миру, а тому вона має універсальну користь.

«Україна ніколи не погодиться на жоден із варіантів замороженого конфлікту. Навпаки, Україна допоможе нашою Формулою миру всім іншим народам світу, які прагнуть справжнього, справедливого миру», – наголосив Президент.