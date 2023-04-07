Українська молодь звернулася до світової молодіжної спільноти із закликом підтримати міжнародний «марафон чесності»

З нагоди Міжнародного дня спорту на благо миру та розвитку Рада з молодіжних питань при Президентові України та Молодіжна рада при Міністерстві закордонних справ звернулися до найбільших молодіжних спільнот світу із закликом підтримати міжнародний «марафон чесності», оголошений Главою Української держави Володимиром Зеленським 27 січня 2023 року. Марафон спрямований на очищення керівництва міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань повернути у світовий спорт представників Росії та Білорусі.

«Сьогодні українська молодь у різний спосіб і на різних світових майданчиках продовжує захищати свою чітку позицію та право жити в демократичному світі без мороку, вбивств і тиранії. Ми переконані, що саме юнацтво зможе стати рушійною силою в цьому процесі та публічно заявляти про несправедливість і порушення прав людини, а також закликати притягнути відвертих злочинців до відповідальності. Тому закликаємо молодь з усього світу приєднатися до нашої боротьби», – наголосив заступник керівника Офісу Президента України, співголова Ради з молодіжних питань Олексій Дніпров.

За його словами, Рада при Президентові України спільно з Молодіжною радою при Міністерстві закордонних справ уже розіслали відповідні звернення до п’яти найбільших молодіжних спільнот світу: AIESEC, ELSA, European Youth Forum, European Youth Parliament та YMKA.

«Українці вже понад дев’ять років потерпають від загарбницьких дій російського режиму. Не приховуючи своїх злочинних намірів, він наслідує та впроваджує найжахливіші ідеї нацизму, шовінізму й расизму не тільки в назвах і символах, а й у пропаганді, яку поширює, зокрема, й через спортивні майданчики. Утім, прикриваючись заявами про те, що спорт поза політикою, Міжнародний олімпійський комітет прагне долучити до участі у змаганнях на Олімпійських іграх 2024 року російських і білоруських спортсменів. Ми вважаємо це неприпустимим і з невимовним болем згадуємо спортсменів – безневинних жертв російської окупації», – наголосив голова підкомітету Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, співголова Ради з молодіжних питань при Президентові України Олександр Санченко.

Зі свого боку співголова Молодіжної ради при Міністерстві закордонних справ України Денис Ганжа додав, що лише після 24 лютого 2022 року загинуло щонайменше 280 спортсменів і тренерів, більшість із яких були представниками саме молодіжного середовища. Вони прагнули присвятити своє життя спорту, але їх убили кулі, снаряди та бомби росіян.

«Сьогодні надзвичайно важливо поширювати правду про воєнні злочини Росії та не допустити підігрування кривавій російській пропаганді, зокрема через спорт. Тому ми закликаємо світову молодіжну спільноту звертатися до урядів своїх держав та національних олімпійських комітетів із закликом бути чесними перед собою, власним сьогоденням і майбутнім та протистояти російським наративам», – підсумував Денис Ганжа.