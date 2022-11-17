Українська сторона долучиться до роботи спільної міжнародної слідчої комісії на місці падіння ракети в Польщі – Володимир Зеленський

Українські фахівці долучаться до роботи спільної міжнародної слідчої комісії із розслідування інциденту з падінням уламків ракети на території Польщі. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання в межах участі у Bloomberg New Economy Forum.

«Я не знаю, що відбулося. Ми не знаємо стовідсотково. Світ не знає. Але я впевнений, що це була російська ракета, впевнений, що ми стріляли із систем ППО. Але конкретно не можна сьогодні про щось говорити – що це була ППО України. Хоча ми вдячні, що ніхто нас не звинувачує, бо ми боремося проти російських ракет на нашій території», – зазначив Володимир Зеленський.

Водночас Президент наполягає: лише після проведення слідства можна буде робити висновки, яка саме ракета впала на територію Польщі.

«Вчора ми наполягали, щоб нас долучили до спільної міжнародної слідчої комісії, і вже пізно ввечері ми отримали підтвердження. Із самого ранку наші фахівці поїдуть на місце й долучаться до цієї професійної спільноти», – повідомив Глава держави.