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Українська сторона долучиться до роботи спільної міжнародної слідчої комісії на місці падіння ракети в Польщі – Володимир Зеленський

17 листопада 2022 року - 14:19

Українська сторона долучиться до роботи спільної міжнародної слідчої комісії на місці падіння ракети в Польщі – Володимир Зеленський

Українські фахівці долучаться до роботи спільної міжнародної слідчої комісії із розслідування інциденту з падінням уламків ракети на території Польщі. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання в межах участі у Bloomberg New Economy Forum.

«Я не знаю, що відбулося. Ми не знаємо стовідсотково. Світ не знає. Але я впевнений, що це була російська ракета, впевнений, що ми стріляли із систем ППО. Але конкретно не можна сьогодні про щось говорити – що це була ППО України. Хоча ми вдячні, що ніхто нас не звинувачує, бо ми боремося проти російських ракет на нашій території», – зазначив Володимир Зеленський.

Водночас Президент наполягає: лише після проведення слідства можна буде робити висновки, яка саме ракета впала на територію Польщі.

«Вчора ми наполягали, щоб нас долучили до спільної міжнародної слідчої комісії, і вже пізно ввечері ми отримали підтвердження. Із самого ранку наші фахівці поїдуть на місце й долучаться до цієї професійної спільноти», – повідомив Глава держави.

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