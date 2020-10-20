Українська сторона в ТКГ за допомогою координаційних механізмів припинила обстріли українських позицій біля Водяного та ініціює екстрене засідання робочої групи з питань безпеки – радник делегації України в ТКГ

Представники української делегації у робочій групі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи розглядають обстріли з боку незаконних збройних формувань українських позицій в районі Водяного Донецької області як спробу зриву домовленостей про сталий режим припинення вогню. Українська сторона за допомогою координаційних механізмів ТКГ припинила обстріли та ініціює екстрене засідання робочої групи з питань безпеки. Про це повідомив радник з питань інформаційної політики української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

«Представники незаконних збройних формувань учора відкрили прицільний вогонь по позиціях українських військ у районі Водяного. У результаті таких дій поранено одного і вбито двох наших військових. Крім того, на півночі від Золотого-4 противник за допомогою безпілотника скинув гранату ВОГ-25 на наші позиції, через що один український військовий отримав множинні поранення», – повідомив Олексій Арестович.

За його словами, зранку у п’ятницю, 30 жовтня, бойовики продовжили прицільні обстріли в районі населеного пункту Водяне.

«Представники української делегації у робочій групі з питань безпеки ТКГ кваліфікують це як інцидент, який, по-перше, призвів до трагічних наслідків, а по-друге, як такий, що має ознаки свідомої ескалації конфлікту та направлений на цілеспрямований зрив домовленостей про сталий режим припинення вогню, який триває з 27 липня», – зазначив радник української делегації в ТКГ.

У зв’язку з цим, як повідомив Олексій Арестович, українська сторона задіяла координаційні механізми в межах Тристоронньої контактної групи з ОБСЄ та російською стороною та з їхньою допомогою припинила обстріли.

«Також ми зараз ініціювали екстрене засідання робочої групи з безпеки й чекаємо на відповідь від російської сторони та від ОБСЄ», – наголосив Олексій Арестович.