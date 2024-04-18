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Українська та італійська сторони обговорили головування Італії в «Групі семи» цьогоріч

18 квітня 2024 року - 21:32

Українська та італійська сторони обговорили головування Італії в «Групі семи» цьогоріч

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів розмову з генеральною директоркою Департаменту розвідки та безпеки Італії, шерпа Італії в «Групі семи» та «Групі двадцяти» Елізабеттою Беллоні.

Співрозмовники обговорили пріоритети цьогорічного головування Італійської Республіки в «Групі семи», зокрема саміт G7, що відбудеться в Апулії 13–15 червня.

Керівник Офісу Президента поінформував про підготовку до інавгураційного саміту миру, який разом організовують Україна та Швейцарія.

Окрему увагу Андрій Єрмак та Елізабетта Беллоні приділили питанню механізму використання заморожених російських активів на відбудову України.
 

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