Українське мистецтво сьогодні у Венеції, щоб нагадати про роль України в захисті культури всього світу – Олена Зеленська під час Венеційської бієнале

Перша леді України Олена Зеленська виступила зі спеціальним відеозверненням на відкритті українського павільйону на 60-й Венеційській бієнале.

Дружина Президента звернула увагу західної спільноти на становище української культури під час війни та значення мистецтва для збереження цінностей людяності, солідарності та людського життя.

«Мистецтво не врятує нас від бомб і куль. Але мистецтво рятує нашу свідомість, людяність, цінності», – заявила Олена Зеленська на тлі посилення російських атак на українські міста й села.

Павільйон України на 60-й Венеційській бієнале відкрила групова виставка Net Making («Плетіння сіток»). Її куратори – Вікторія Бавикіна та Макс Горбацький. В основі назви експозиції – спільне плетіння маскувальних сіток українцями під час війни як метафора спільної дії та горизонтального спротиву. Ця практика стає символом колективного опору російському вторгненню.

«Для того щоб цей павільйон постав у Венеції, десятки українських митців працювали в наших містах під час обстрілів і повітряних тривог. Коли гуляєш вулицями прекрасної Венеції, то радієш збереженню її старовини й краси. Натомість краса й старовина, на які багата Україна, щодня гинуть не від стихії – від злочинного наміру нападника. І коли посеред війни в українській майстерні з вибитими обстрілами вікнами таки працює художник – це для того, щоб уберегти не тільки українську культуру, акультуру всього світу», – наголосила перша леді.

У відкритті українського павільйону також узяли участь: комісар павільйону та заступник міністра культури та інформаційної політики з євроінтеграції Тарас Шевченко, куратори виставки Вікторія Бавикіна та Макс Горбацький, художники проєкту Олександр Бурлака, Катя Бучацька, Андрій Рачинський, Даніїл Ревковський, Лія та Андрій Достлєви.

Відкриття павільйону змогли відвідати й 15 нейровідмінних митців і мисткинь, які виступили співавторами роботи «Щирі вітання» Каті Бучацької.