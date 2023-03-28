Українські книжкові полички під патронатом Олени Зеленської з’явилися ще у двох країнах світу

Українські книжкові полички під патронатом першої леді України Олени Зеленської відкрилися ще у двох країнах світу: Республіці Північна Македонія та Республіці Намібія. Загалом проект «Українська книжкова поличка» охопив уже 34 країни світу.

Так, поличка з українською літературою запрацювала в столиці Намібії – місті Віндгук, у культурному центрі The Village з ініціативи Посольства України у Південно-Африканській Республіці та за підтримки постійного партнера дипломатичної установи – спільноти закордонних українців у Намібії.

Третього квітня за ініціативою Посольства України в Республіці Північна Македонія українська книжкова поличка відкриється в Національній і університетській бібліотеці Святого Климента Охридського в столиці країни – місті Скоп’є.

Проект «Українська книжкова поличка» під патронатом першої леді України був запланований іще до початку російської агресії. Він передбачає поширення української літератури в оригіналі та перекладах у провідних бібліотеках світу.

Під час російського вторгнення в Україну проект було продовжено, щоб зберігати українську культуру в умовах загрози та знайомити з нею світ.

Полички відкрилися вже в 34 країнах, зокрема Австрії, Естонії, Латвії, Литві, Нідерландах, Словаччині, Туреччині, ПАР, Чехії, Греції, Франції.

Проект реалізується спільно з Офісом Президента України, Міністерством закордонних справ, Міністерством культури та інформаційної політики й Українським інститутом книги у співпраці з Державним комітетом телебачення і радіомовлення України та Благодійним фондом «Київська школа економіки» (KSE Foundation).

«Українські книжкові полички допоможуть і маленьким, і дорослим читачам якнайкраще пізнати Україну, українців, краще познайомитися з нашою історією, філософією. Щоб наші друзі в різних країнах ставали ще ближчими – через обізнаність і розуміння», – зазначила Олена Зеленська.