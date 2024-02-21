Українські книжкові полички в межах проєкту Олени Зеленської поповнилися «Історією України-Руси» Михайла Грушевського

Українські книжкові полички, які функціонують у провідних бібліотеках світу в межах проєкту першої леді України Олени Зеленської, поповнилися «Історією України-Руси» Михайла Грушевського.

Проєкт із поширення української книги налічує вже понад 190 поличок у 46 країнах (Австрія, Туреччина, Литва, Словаччина, Швеція, Чехія, Франція, Нідерланди, Греція, Латвія, Фінляндія, Йорданія, Хорватія, Ліван, Японія, Бельгія, Албанія, Республіка Корея, Польща, Швейцарія, Німеччина, Іспанія, Норвегія, Молдова, Катар, Словенія, Азербайджан, Болгарія, Португалія, ПАР, Кіпр, ОАЕ, Намібія, Північна Македонія, Угорщина, Індонезія, Вірменія, Велика Британія, Сербія, США, Румунія, Сінгапур, Мексика, Данія, Аргентина, Канада), а також у штаб-квартирі міжнародної організації ЮНЕСКО. В асортименті поличок понад 47 тис. книг.

Дружина Президента України наголошує, що це не просто читацький проєкт. Адже в умовах боротьби за виживання, у яких опинилася Україна, книжки – теж частина боротьби за збереження культурної ідентичності, пам’яті, історії.

Десять комплектів десятитомного видання (у 12 книгах) «Історії України-Руси» Михайла Грушевського передали проєкту «Українська книжкова поличка» Посольство Канади в Україні та Канадський інститут українських студій. Переклад англійською та видання здійснив Центр досліджень історії України імені Петра Яцика при Канадському інституті українських студій Університету Альберти.

Презентацію й передачу видання, які відбулися на території Софії Київської, організовано за підтримки Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки, Посольства Канади в Україні, Канадського інституту українських студій Університету Альберти, Національного університету «Києво-Могилянська академія» та Національного заповідника «Софія Київська».

Участь у передачі взяли відомі сучасні історики України, США та Канади, які займаються дослідженням української історії, – Ярослав Грицак, Сергій Плохій, Франк Сисин.

Олена Зеленська подякувала за унікальне видання й наголосила на його важливості.

«Це не тільки праця життя Михайла Грушевського – це перша академічна історія саме України як окремої держави, що веде початок від Київської Русі. Для нас, сучасних українців, – ніби звичний факт. Але в часи, коли починав роботу Грушевський, доба Київської Русі була давно «монополізована» Російською імперією. Отже, Грушевський кардинально змінив імперський фокус, відкривши історію цілого народу світові та йому самому. І сьогодні, коли Росія вкотре намагається переписати історію й викреслити з неї Україну, праця професора Грушевського знову на захисті фактів та історичної правди. І особливо важливо, що через проєкт «Українська книжкова поличка» книга дійде не тільки до академічних кіл, а й до всіх охочих», – резюмувала перша леді.