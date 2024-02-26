Українські підприємці є одним із критично важливих чинників національної обороноздатності – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголошує, що сьогодні бізнес є важливою складовою національної безпеки й має відчувати, що держава робить усе можливе для розвитку підприємництва.

Про це він сказав під час панельної дискусії «Перезавантаження відносин: яким має бути новий суспільний договір?», що відбулася в межах заходу, присвяченому всеукраїнській економічній платформі «Зроблено в Україні», яку започаткував Глава держави.

У заході також взяли участь: співзасновник ТОВ «Фінтех Бенд» та проєкту Monobank Олег Гороховський, президент ТОВ «Біофарма Плазма» Костянтин Єфименко, співзасновник ТОВ «Нетпік» Артем Бородатюк, член ради представників Асоціації «Інформаційні технології України», співвласник ТОВ «Софтсерв» Тарас Кицмей, голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, які є членами створеної Президентом України Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.

На початку дискусії Андрій Єрмак висловив подяку бізнесу, який під час війни продовжує працювати в Україні, створює робочі місця, сплачує податки.

Керівник Офісу Глави держави зазначив, що для Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, яку створив Президент України, було окреслено завдання забезпечити, щоб вітчизняний бізнес, а також іноземні інвестори навіть у цій складній ситуації відчували, що держава робить усе необхідне для розвитку підприємництва.

Андрій Єрмак наголосив, що сьогодні бізнес є дуже важливою складовою нашої національної безпеки. «Є абсолютно конкретні приклади, коли вироблене в Україні допомагає нашим Збройним Силам воювати, знищувати ворога», – сказав він.

За словами керівника Офісу Президента, для держави сьогодні дуже важливо чути підприємців з усієї країни, зокрема з регіонів, де найважче. Саме для цього вже є домовленість, що в кожній обласній адміністрації буде профільний заступник голови, який займатиметься платформою «Зроблено в Україні» та питаннями підприємництва.

Андрій Єрмак акцентував, що робота Ради розпочалася з підготовки широкого переліку проблем, які найбільше турбують підприємців. Цей перелік був опрацьований з відповідальними стейкхолдерами з боку держави, унаслідок чого вдалося вийти на пріоритетний список питань та «дорожню карту» їх розв’язання.

«Частину питань ми вже встигли вирішити, деякі будуть розв’язані найближчим часом, тоді як для решти необхідно трохи більше часу», – зазначив керівник Офісу Президента.

Співзасновник ТОВ «Фінтех Бенд» Олег Гороховський повідомив, що за короткий час з початку роботи Ради вже був створений ресурс, на якому будь-який бізнесмен може залишити відгук, щоб зрозуміти поточну оцінку бізнес-клімату в Україні з боку підприємців. Це також дасть змогу розбирати кейси, у яких може вбачатися тиск держави на бізнес, щоб потім такі випадки передавати державним структурам для реагування.

Президент ТОВ «Біофарма Плазма» Костянтин Єфименко зі свого боку відзначив позитивний ефект від запровадження наприкінці січня цього року фактичного мораторію терміном на три місяці на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємств.

«Офіс Генерального прокурора, Національна поліція, Служба безпеки України проводять інвентаризацію відкритих кримінальних проваджень. І ті, які, на їхню думку, безперспективні, вони вже почали закривати. Наприклад, останнє: 158 справ вже було закрито БЕБ. І цей процес триває», – розповів він.

Також Костянтин Єфименко нагадав про ухвалення важливого закону про включення прибутку підприємств, які працюють на забезпечення потреб безпеки та оборони, у ціну поставлених товарів та послуг.

Член ради представників Асоціації «Інформаційні технології України», співвласник ТОВ «Софтсерв» Тарас Кицмей наголосив на необхідності перегляду земельного законодавства, зокрема процедури зміни цільового призначення.

Голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник розповів, що в межах співпраці з Офісом Генпрокурора щодо аудиту кримінальних проваджень виникла ідея щодо перегляду стандартів прокурорів.

«У відповідальній державі процесуальний керівник має бути не лише не стороні держави, а й на стороні здорового глузду. Ми, підприємці, – теж частина держави, без нас неможливе формування бюджету», – наголосив він.

Також, за його словами, підприємці розраховують, що під час перезапуску Бюро економічної безпеки Верховна Рада зробить так, щоб підслідність щодо економіки була орієнтована виключно на БЕБ. Крім того, підприємці очікують, що парламент паралельно ухвалить пакет змін до законодавства, який посилить захист права на підприємницьку діяльність.

Співзасновник ТОВ «Нетпік» Артем Бородатюк у своєму виступі окреслив один із довгострокових проєктів Ради з підтримки підприємництва – єдиний аналітичний модуль на базі ЄРДР, який дозволить оцифрувати дані щодо роботи системи кримінальної юстиції з метою забезпечення прийняття рішень у відповідних органах на основі аналітики та онлайн-інструментів.