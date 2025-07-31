Українські підрозділи захищають позиції і кожну російську спробу просуватися на Донеччині, Сумщині, Харківщині зрештою відбивають – звернення Президента

Дорогі українці, дорогі українки!

Уже було кілька доповідей за сьогодні від Міністерства внутрішніх справ щодо рятувальних робіт, розбору завалів після російського удару. ДСНС України, усі служби будуть проводити роботи стільки, скільки це потрібно. Шукають людей під завалами. Вже більш як сотня людей отримали ту чи іншу допомогу, багато поранених, травмованих, серед них 14 дітей. Зараз десятки людей у лікарнях. Я вдячний рятувальникам, нашим поліцейським, кожному лікарю, кожній нашій медичній сестрі, усім, хто задіяний у допомозі. Всім комунальним службам. Дуже важливо, що українці так оперативно й так по-людськи допомагають одне одному виконувати свою роботу, відновлюють життя після російських ударів.

Є, на жаль, загиблі. Станом на зараз відомо про 14 загиблих у Києві, і серед них шестирічна дитина. Мої співчуття всім рідним, всім близьким.

Удень були ще російські удари по Сумщині, по Харківщині, по Донеччині – наш Краматорськ, інші наші міста й громади. І всюди, де це можливо, працюють наші рятувальники, працюють усі служби, військові дуже допомагають. Я хочу подякувати за це!

Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Фронт, особливо Покровський напрямок – позиції наші підрозділи все тримають. Покровськ, Добропілля – саме там найбільша інтенсивність боїв. І важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ, малі групи, які намагаються постійно прорватись у місто, постійно хочуть там закріпитись. Це російська така тактика, і наша на неї відповідь – знищення окупанта. Були сьогодні російські «вкиди», ви це бачили, про Часів Яр – це російська дезінформація. Українські підрозділи захищають наші позиції і кожну російську спробу просуватись на Донеччині, на Сумщині, на Харківщині зрештою ми відбиваємо. І це непросто, але це захист самого права українців на життя. Кожен такий напрямок дуже важливий.

Сьогодні міністр закордонних справ України бере участь у зустрічі європейських МЗС у Фінляндії на майданчику ОБСЄ. Я звернувся до учасників цієї зустрічі. Саме цими днями Європа відзначає 50 років ОБСЄ, а це принципи, Гельсінські принципи, які в той час утверджували мирний шлях для Європи. І ми чітко зараз знаємо, що потрібно для того, щоб повернути мир у Європу, щоб примусити Росію до миру, до завершення цієї війни. Будуть і нові санкції проти Росії, і нові сильні кроки на підтримку України. Дякую всім у світі, хто допомагає.

Дякую також Урсулі фон дер Ляєн, Антоніу Кошті – Президенту Єврокомісії, Президенту Євроради, – європейським лідерам – усі чітко підтримують ухвалення закону про гарантування незалежності антикорупційних органів, про нормальну роботу всіх органів правопорядку. Лідери Європи, багато міністрів – ми отримуємо всі ці необхідні позитивні сигнали – сигнали, що Україна рухається у правильному напрямку.

Сьогодні в Офісі був брифінг для послів Євросоюзу щодо української санкційної політики, щодо наших пріоритетів. Уповноважений з питань санкційної політики представив дуже детальні рекомендації – що може найбільше вплинути на Росію. Також сьогодні послам показали рештки російських ракет, а також «шахедів» – саме тих, які влучили в будинки у Києві. Жодна з цих ракет, жоден із «шахедів» неможливі без комплектуючих з інших країн світу, які за різними схемами доставляються в Росію. Кожну таку схему постачання треба блокувати, і це залежить від партнерів. Обговорив з урядом і швидку реалізацію проголосованих сьогодні законів. Уже погоджені й деякі законопроєкти на серпень, зокрема закон про військового омбудсмана. Дуже серйозно попрацювали над текстом документа. Я розраховую, що вже скоро інституція військового омбудсмана зможе повноцінно запрацювати. Дякую всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!