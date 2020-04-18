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Українські ШВЛи будуть удвічі дешевшими за імпортовані – Президент

23 квітня 2020 року - 14:36

Українські ШВЛи будуть удвічі дешевшими за імпортовані – Президент

Закупівлю апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) вітчизняного виробництва обговорили на традиційній нараді з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19 під головуванням Президента Володимира Зеленського.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що його відомство вже готується до закупівлі близько 200 таких апаратів. Вони мають бути готові до кінця травня.

«Дуже важливо, що експертиза показала високу якість українських ШВЛів, і вони повністю відповідають найкращим стандартам. Українські ШВЛи будуть удвічі дешевшими, а це означає краще забезпечення наших лікарень», – наголосив Володимир Зеленський.

Секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко зауважив, що Фонд при Офісі Президента скоро завершує закупівлі всіх засобів захисту та обладнання, а займатиметься цим Міністерство охорони здоров’я. Водночас Кирило Тимошенко зазначив, що впродовж тижня, за координацією Офісу Президента, і надалі доставляли потрібні матеріали.

«Останніми рейсами ми отримали 360 тисяч респіраторів, 100 тисяч захисних костюмів, 800 тисяч реагентів. Сьогодні все це направляється в регіони. Ми також уже маємо сировину для виробництва українських тестів, тому вони будуть дешевшими», – сказав Кирило Тимошенко.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що сьогодні з Італії прибувають українські лікарі, які допомагали італійським колегам. Після прибуття вони вирушать на обсервацію.

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