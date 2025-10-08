Українські та іноземні медичні заклади уклали ще вісім нових партнерств – Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у форумі Міжнародного медичного партнерства, що цьогоріч проходить під гаслом «Від лікаря до лікаря».

На заході були присутні понад 150 учасників із 19 країн, серед них – провідні українські та іноземні медики з лікарень, що приєдналися до ініціативи першої леді України «Міжнародне медичне партнерство», а також представники профільних відомств і посольств країн – партнерок ініціативи.

Дружина Президента подякувала українським та іноземним лікарям, які рятують життя людей в Україні.

«Ваша робота вже давно вийшла за межі лікування – вона стала гуманітарною місією, яка збільшує солідарність та людяність у світі. Приклад цього – міжнародне медичне партнерство, яке нас тут зібрало. Для мене цей проєкт особливо близький. Адже саме на Саміті перших леді та джентльменів у 2023 році стартувала його реалізація й було підписано перші меморандуми», – зауважила Олена Зеленська.

Перша леді відзначила, що за цей час було укладено 71 партнерство, що об'єднало вже 37 українських і 45 закордонних медичних установ із 24 країн. Завдяки цій співпраці понад 700 українських лікарів пройшли навчання за кордоном, медики провели близько 150 спільних операцій.

Учасники заходу також презентували історії успішної міжнародної взаємодії. Зокрема, лікарі Національного інституту раку, Регіонального медичного центру родинного здоров’я, а також партнери зі Швеції та Литви поділилися досвідом порятунку пацієнтів і впровадження нових медичних підходів.

«Ми вже можемо впевнено говорити: медпартнерство не тільки допомагає Україні – воно збагачує знаннями всіх учасників. Досвід українських лікарів у порятунку людей після воєнних травм зараз найбільший у світі. На жаль. Але саме він може зберегти життя ще багатьом людям в інших обставинах і країнах», – наголосила Олена Зеленська.

Крім того, під час форуму відбулося підписання восьми меморандумів про партнерство між українськими та іноземними медичними закладами. Це дасть змогу поглибити співпрацю в напрямах онкології, реабілітації, високоспеціалізованої допомоги та перинатальної медицини.

Нові партнерства уклали: Національний інститут раку та Інститут Густава Руссі (Франція); Кременчуцька міська лікарня «Правобережна», Кременчуцька лікарня інтенсивного лікування, Кременчуцький перинатальний центр та Університетська лікарня Клермон-Феррана (Франція); Чернігівська обласна дитяча лікарня та Університетська лікарня Лілля (Франція); Міністерство охорони здоров’я України та Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ); Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І. І. Мечникова та Razom for Ukraine (США); Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І. І. Мечникова та Каунаська клініка Литовського університету наук про здоров’я (Литва).

Відтепер медичні заклади зможуть упроваджувати спільні клінічні рішення, проводити стажування українських лікарів у закордонних клініках, обмінюватися досвідом і реалізувати проєкти, що посилюють стійкість системи охорони здоров’я України.

GIZ об'єднує в партнерську мережу одразу 17 медзакладів Німеччини, тож загальна кількість партнерств зросла до 95.

Також іноземні делегації відвідали три українські лікарні, які активно залучені до ініціативи Міжнародного медичного партнерства: Національний інститут раку, Національну дитячу спеціалізовану лікарню «Охматдит» та клінічну лікарню «Феофанія».