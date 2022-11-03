Українські залізничники продемонстрували сміливість і міцність у захисті нашої держави – Президент

З нагоди Дня залізничника Президент України Володимир Зеленський зустрівся з працівниками АТ «Українська залізниця» та вручив державні нагороди.

«Ми разом пройшли вже 254 дні повномасштабного вторгнення. І важливо не тільки те, що ми пережили за цей час, а й те, що ми зберегли людяність, здатність допомагати одне одному попри все», – зазначив Володимир Зеленський.

Як наголосив Глава держави, завдяки роботі української залізниці врятовано тисячі життів, а залізничники працювали під ворожими обстрілами.

«Робота української залізниці демонструє це дуже добре – демонструє, як ви захищали нашу державу впродовж цих більш як восьми місяців», – сказав Президент.

Володимир Зеленський акцентував, що з перших годин повномасштабного російського вторгнення залізничники зуміли перебудувати свою роботу відповідно до нових умов, що дало змогу зберегти ефективність перевезень.

Так, за словами Глави держави, з початку повномасштабної російської агресії завдяки роботі залізничників мільйони українців були евакуйовані з районів бойових дій.

«Повноцінно забезпечується оборона нашої держави. Підтримується наша економіка. Сотні тисяч робочих місць у різних галузях економіки залежать від чіткості роботи кожного й кожної з вас. І це добробут мільйонів людей», – переконаний Президент.

Володимир Зеленський відзначив вагомий внесок «Укрзалізниці» в подолання кризи з пальним і зауважив, що нині працівники підприємства допомагають боротися з енергетичним терором агресора.

Глава держави наголосив, що після звільнення окупованих територій залізничники намагаються якнайшвидше відновити сполучення з містами й районами, із яких вигнали ворога.

«Робота залізниці повністю відображає наш український дух – сміливість, завзяття, щира праця, впевненість, що ми своєї волі нікому не віддамо», – констатував Президент.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зазначив, що з початком повномасштабного вторгнення РФ «Українська залізниця» зуміла надзвичайно швидко налагодити роботу відповідно до потреб воєнного стану.

«Перехід на воєнні рейки відбувся дуже швидко. Багато було зроблено з 24 лютого. Це і евакуація, і підтримка всієї економіки. Багато чого ми потребували з погляду нашого експорту. Коли не працювали порти – працювала залізниця, коли не було експорту аграрної продукції морем – експортувала залізниця», – сказав він.

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін зі свого боку зазначив, що «залізність» стала національним ресурсом України. Залізниця допомагає українській армії, зокрема із залізничних рейок по всій країні було виготовлено понад 10 тисяч протитанкових їжаків.

«Коли почалася війна, усі залізничники з першого дня робили те, що ми зараз називаємо «опора безпеки країни». Понад 4 мільйони осіб евакуйовано. Понад мільйон дітей та понад 120 тисяч домашніх тварин. Ми рятували все живе, все, що могли», – розповів очільник «Укрзалізниці».

Також, за його словами, «Українська залізниця» перевезла більш як 300 тис. тонн гуманітарних вантажів.

«Залізна дипломатія» стала хорошою підтримкою для дипломатичного фронту Президента і на сьогодні перевезла понад 200 делегацій», – зауважив Олександр Камишін.

Він повідомив, що попри виклики війни, постійні ворожі обстріли залізничної інфраструктури, виконання графіка руху потягів становить понад 85%.

«Ми точно зможемо надати нашим громадянам якісний сервіс», – запевнив голова правління «Укрзалізниці».

Президент України подякував залізничникам за їхню самовіддану роботу.

«Слава всім нашим воїнам, які воюють на передовій, слава всім нашим залізничникам, які воюють на своїх робочих місцях», – сказав Володимир Зеленський.

Він вручив державні нагороди працівникам «Укрзалізниці», які відзначені за особистий внесок у розвиток залізничного транспорту, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені в забезпеченні функціонування об’єктів залізничної інфраструктури в умовах воєнного стану.

«Люди на місцях проявляли справжній героїзм. І саме таких людей ми сьогодні відзначатимемо нагородами. Робити я буду це з честю і задоволенням», – наголосив Глава держави.