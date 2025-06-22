Український бізнес разом із державою забезпечує понад 40 % зброї для захисту нашої незалежності – виступ Президента на Форумі держави та бізнесу

Слава Україні!

Дякую за запрошення!

Шановні наші українські підприємці!

Усі присутні!

Передусім я хочу подякувати вам за те, що ви в Україні, з Україною та забезпечуєте основу для нормального життя наших людей – національний український продукт і робочі місця для наших людей. Зрештою, сила будь-якої країни – це сила можливостей її людей. Можливостей інтелектуальних, можливостей творчих, комунікативних, а отже, бізнесових. Навіть у таких жорстких умовах такої війни Україна може спиратися на своїх підприємців – на наше вітчизняне, українське виробництво, нашу українську логістику, наші українські послуги в усіх сферах – від безпеки до повсякденного життя людей, – на українські розробки та інвестиції. Все це заслуга й ваша – тут сьогодні в залі багато засновників і багато керівників бізнесів, – а також усіх ваших команд – усіх ваших колег, працівників, працівниць, а це в підсумку – мільйони українців.

Звісно, зараз головний пріоритет – це оборона держави. Український бізнес разом із державою забезпечує більш ніж 40 % зброї для захисту нашої держави, нашої незалежності. Українські інновації, і багато з них – саме інноваційні рішення бізнесу, забезпечують нам здатність технологічно відповідати на виклики повномасштабної війни й на те, що робить ворог. Завдяки українському підприємництву й усім тим умовам, які ми створили як держава, виникла й фактично нова галузь нашого вітчизняного виробництва, яка стала одразу однією з передових у світі, і це – виробництво дронів різних типів. Сотні компаній так чи інакше задіяні у виробництві зброї зараз. Втім, не тільки завдяки зброї ми стоїмо. Я хочу подякувати кожній компанії, яка працює на забезпечення життя наших людей і забезпечення нашої армії. Все: від пошти та продовольства й палива до сучасних систем звʼязку та фінансових сервісів – усе в Україні працює, прагне до зростання та шукає рішення, які змогли б забезпечити нам більше сили, більше можливостей та, як наслідок зростання, – більше податків.

Ми в державі усвідомлюємо, що саме економічне зростання має наповнювати бюджет, а не просто тиск, не просто вичавлювання коштів з економіки, і хороших рішень не буває без хороших команд, які генерують ідеї та забезпечують виконання рішень. Саме тому потрібен діалог держави з усіма суспільними силами, і зокрема з підприємцями. Саме тому ми працюємо у форматі ради держава – підприємці. Саме тому ми зберігаємо й будемо розширювати державні програми підтримки українського бізнесу та українського виробництва.

Вперше в історії нашої держави ми реалізуємо системну роботу з країнами-партнерами заради інвестицій у виробництво в Україні – мільярди доларів інвестицій надходять у наше виробництво, як я вже сказав, зброї, техніки, обладнання. Ми пройшли зараз із хорошим результатом зустрічі з «Групою семи», успішною є наша робота з партнерами з Європейського Союзу, багато двосторонніх результатів – з усіма ключовими країнами світу. Наша міжнародна робота та рішення партнерів про довготривалі програми підтримки України говорять про те, що світ вірить у нас, світ вірить в Україну. І це важливо для захисту України, для нашої армії, для всіх наших людей, і зокрема для бізнесу. Ми працюємо з партнерами для підтримки всіх форм стійкості в Україні – від енергетики до забезпечення соціальних виплат, а отже – можливості наших людей купувати українські товари та послуги.

Також надзвичайно ефективно проявила себе політика підтримки українського підприємництва «Зроблено в Україні». Це набір цілком конкретних програм – це гранти, доступні кредити, програми підтримки попиту, допомога у виході на зовнішні ринки. Вже понад 70 тисяч підприємств і підприємців скористалися нашими державними програмами. Сьогодні наші урядовці представлять нові кроки, програми, які вже готуються: від збільшення грантів, розширення локалізації в закупівлях до реформи трудового законодавства. Також я вже доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу – так, щоб убезпечити бізнес від будь-якого тиску недобросовісних людей на різних посадах. Прошу першу віцепремʼєрку Юлію Свириденко про все це сьогодні детально розповісти присутнім.

Ми продовжуємо й роботу ради держава – бізнес, і запропоновано, щоб рада була ширшою, і я дуже прошу кожного й кожну, хто долучається до її роботи: будьте, будь ласка, максимально активними. Україна може бути значно сильнішою економічно, а отже, нам треба реалізувати значно більше ідей і талантів українського підприємництва. Для цього потрібні умови – чіткі межі для державного втручання, мінімальне та раціональне регулювання, сильне державне лобіювання українського бізнесу у світі, а також наша взаємна повага – повага держави до підприємців, які працюють в Україні та з Україною, і нашого бізнесу – до справедливих правил у державі. Маємо це реалізувати. Дякую вам!

Слава Україні!