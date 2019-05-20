Український суд буде слугою справедливості, а не прислужником влади – АП

Закиди з боку представників частини суддівського корпусу, які пов’язані зі старою владною системою, щодо конфлікту із заступником Глави Адміністрації Президента Русланом Рябошапкою є наочним свідченням намагань самозбереження у судовій системі України осіб, які звикли мати вплив на українське правосуддя у власних або владних інтересах. У такий спосіб вони намагаються й надалі зберегти контроль над судовою системою.

Показово, що ці наклепницькі закиди з’явилися невдовзі після того, як Руслан Рябошапка оголосив про докорінну ревізію результатів так званої судової реформи Петра Порошенка.

Наголошуємо, що справжнє оновлення судової системи України, яке розпочнеться найближчим часом, і надалі ґрунтуватиметься на принципі створення в Україні незалежного суду, який буде не прислужником влади, а слугою справедливості.