Український тиждень в Іспанії: вже п’ять іспанських університетів відкрили програми з україністики

В Іспанії відбувся Український тиждень, що тривав із 4 до 8 травня. У його межах відбулися зустрічі з керівництвом іспанських університетів, відкриті лекції, панельні дискусії, презентації, культурні та академічні події. Захід ініціювала Глобальна коаліція українських студій, що діє під патронатом першої леді України Олени Зеленської, у координації з Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

Упродовж тижня відбулися заходи, лекції та історичні дискусії в Барселонському університеті, Політехнічному університеті Каталонії, Університеті Помпеу Фабра, Університеті Валенсії, Університеті Саламанки, Університеті Вальядоліда, Університеті Країни Басків та Мадридському університеті Комплутенсе.

Головні теми – розвиток українських студій, роль України в майбутньому Європи, протидія російській дезінформації, українська культура як складова стійкості та безпеки, освіта під час війни, переклад української літератури й присутність української мови в університетах Іспанії.

Ішлося про запровадження нових курсів, спільні дослідження, обміни, публічні дискусії, переклади, роботу з українськими джерелами та партнерства між нашими університетами.

«Українські студії мають бути частиною університетського життя у Європі не як реакція на війну, а як відповідь на потребу в точному знанні. Росія десятиліттями вкладала ресурси в те, щоб світ пояснював Україну через чужі рамки. Тепер ми будуємо іншу систему: українська мова, українські джерела, українські дослідники, український досвід і прямі партнерства між університетами. Це важлива робота на покоління студентів, які мають знати Україну без посередників», – зазначила Олена Зеленська.

Також були підписані меморандуми про співпрацю з Університетом Еускала Герріко Країни Басків, Мадридським університетом Комплутенсе та Університетом Саламанки. Завершується підготовка до підписання меморандуму з Університетом Гранади.

Вже зараз в Іспанії проводять воркшопи та семінари на українську тематику, доступний спеціалізований післядипломний курс «Українська мова A1», впроваджений цикл лекцій Closer to Ukraine про українську культуру та історію.

«Ми говорили про Україну через культуру, мову, пам’ять і свободу. Культура пояснює, чому Україна чинить опір, як суспільство зберігає гідність під час війни й чому російські міфи не можуть бути джерелом знань про нас», – зазначила радниця – уповноважена Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник.

Глобальна коаліція українських студій об'єднує 77 учасників із 26 країн, іще 130 іноземних інституцій висловили намір приєднатися.